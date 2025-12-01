Los descendientes de esclavos de Surinam aceptan las disculpas del rey Guillermo de Países Bajos por el pasado colonial

Los descendientes de esclavos y de las comunidades indígenas de Surinam, la antigua colonia de Países Bajos en Sudamérica, han aceptado este lunes las disculpas del rey Guillermo de Orange por el pasado esclavista. También le han perdonado, a título personal, ya que sus antepasados se lucraron con el comercio de la esclavitud, que fue legal hasta 1863, y nunca se mostraron en contra. En julio de 2023, Guillermo pidió perdón oficialmente, en Ámsterdam, por aquel sistema inhumano. Surinam se independizó en 1975, y el soberano, y su esposa, la reina Máxima, realizan estos días la primera visita de Estado de un monarca neerlandés en 47 años.

La visita a Surinam se prolongará hasta este miércoles, y el monarca se ha reunido con descendientes de esclavos en la primera jornada. Durante la conversación, ha asegurado: “Todos descendemos de quienes estuvieron implicados”. Luego, ha añadido: “Soy consciente de que el dolor perdura durante generaciones”, según la televisión pública neerlandesa NOS. Este momento era esencial en el programa para los líderes de las comunidades afrosurinamesas, indígenas y cimarrones, sucesores estos últimos de esclavos fugitivos que fundaron comunidades libres en la jungla. “Espero aprender más sobre lo que significa exactamente vivir como descendiente de esclavos”, ha dicho también el rey Guillermo. La última soberana reinante que viajó a Surinam fue su abuela, la fallecida reina Juliana, en 1978, tres años después de la independencia.

Tras el encuentro con el monarca, la presidenta de Surinam, Jennifer Simons, ha señalado que su país desea entablar conversaciones acerca del denominado programa de reparación por el pasado para el que Países Bajos ha destinado 66 millones de euros. “No son una reparación, sino un gesto, y creo que así lo considera también el Gobierno neerlandés”, ha subrayado.

La esclavitud fue un gran negocio para Europa en el que participaron españoles, ingleses, portugueses, daneses, y también neerlandeses. Del total de 12,5 millones de personas esclavizadas por mercaderes europeos, Países Bajos llevó a la fuerza a unas 600.000 personas desde África hasta América del Norte, Surinam, Brasil y el Caribe. El control estaba en manos de la Compañía de las Indias Occidentales. Hombres, mujeres y niños trabajaron en Surinam en condiciones terribles en plantaciones de café, azúcar, cacao o algodón. A pesar de que la esclavitud fue abolida en 1863, en esta colonia, los que habían sido esclavizados tuvieron que seguir trabajando en las mismas tierras durante otros 10 años por sueldos de miseria. De este modo, sus antiguos dueños pudieron amortizar su pérdida como mano de obra. La Compañía de las Indias Orientales, gemela de la anterior, transportó entre 660.000 y 1,1 millones de personas a las actuales Indonesia y Sudáfrica, según datos de la investigación llevada a cabo por el Rijksmuseum para la exposición abierta en 2021 sobre el pasado esclavista del país.

En los últimos 50 años, más de 250.000 surinameses se trasladaron a Países Bajos, según la Oficina Central de Estadística. Hoy residen unas 180.000 personas nacidas en Surinam. Se podía emigrar y adquirir la nacionalidad neerlandesa sin grandes problemas hasta cinco años después de la independencia. A partir de entonces fue más difícil establecerse, debido sobre todo al golpe de Estado militar perpetrado, entre otros, por Desi Bouterse, un sargento mayor del Ejército que fue presidente entre 2010 y 2020.