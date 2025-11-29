Ir al contenido
Internacional
Donald Trump

Trump anuncia el cierre total del espacio aéreo de Venezuela

Las compañías aéreas suspendieron sus operaciones hace una semana, siguiendo el consejo de las fuerzas aéreas estadounidenses, por la escalada militar en la zona

Jesús Sérvulo González
Jesús Sérvulo González
Washington -
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sigue apretando las tuercas a Venezuela en una escalada retórica y militar sin precedentes. Tras anunciar el jueves que empezará “muy pronto” a detener el tráfico de drogas desde Venezuela “también por tierra”, este sábado ha asegurado que el espacio aéreo del país caribeño va a ser cerrado en su totalidad, una decisión que acerca la posibilidad de un ataque militar sobre Venezuela.

A través de un mensaje en su red social Truth, el mandatario ha escrito: “A todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas: les rogamos que consideren que el espacio aéreo sobre Venezuela y sus alrededores permanecerá cerrado en su totalidad”. Trump no ha ofrecido más detalles sobre el alcance de esa medida ni cómo la va a ejecutar. Pero en la práctica la medida contribuye al aislamiento del país latinoamericano.

El tráfico aéreo en Venezuela lleva una semana suspendido de facto, desde que la Fuerza Aérea de Estados Unidos emitió una alerta el lunes avisando del riesgo de volar sobre el país “debido al empeoramiento de la situación de seguridad y la intensificación de la actividad militar”. Compañías como Iberia, Air Europa, Latam, Avianca, TAP, Plus Ultra o Turkish Airlines decidieron suspender sus operaciones de inmediato. Este sábado, un puñado de aviones seguían operando en el espacio aéreo venezolano, según el rastreador de vuelos Flightradar. Se trata en su mayoría de aviones de pequeña dimensión, avionetas y jets privados, pero también algún vuelo interior con aviones de pasajeros, según la información de la plataforma aérea.

El Instituto Nacional de Aeronáutica Civil venezolano dio un plazo de 48 horas a las aerolíneas para que retomaran sus operaciones, bajo amenaza de revocarles las licencias. Como las compañías no hicieron caso, el Gobierno de Nicolás Maduro dejó sin efecto los derechos de tráfico aéreo de Iberia, TAP, Avianca, Latam Colombia, Turkish Airlines y Gol.

El Ministerio de Transporte y el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) de Venezuela acusan a las aerolíneas de “sumarse a las acciones de terrorismo de Estado promovido por el Gobierno de Estados Unidos, suspendiendo unilateralmente las operaciones aerocomerciales hacia y desde la República Bolivariana de Venezuela”.

La incógnita es si el anuncio de cierre del espacio aéreo de Venezuela —algo que Trump se arroga— es efectivamente el preludio de un ataque militar. Estados Unidos ha desplegado en la zona el mayor contingente militar en generaciones. Trump aprovechó el jueves una audiencia virtual con miembros de las Fuerzas Armadas, con motivo de la celebración del día de Acción de Gracias, para elevar aún más el acoso contra Maduro. El estadounidense amenazó con empezar “muy pronto” a detener a los “narcotraficantes” de ese país por tierra. “Por tierra es más fácil”, dijo el presidente estadounidense el jueves. “Les hemos avisado: dejen de mandar veneno a nuestro país”, añadió, en referencia al tráfico de drogas del que responsabiliza al régimen chavista.

La Casa Blanca ordenó en agosto concentrar cerca de Venezuela el mayor despliegue militar en décadas. Más de 15.000 efectivos están en la región como medida de presión para forzar la destitución de Maduro, según los analistas. A principio de este mes se incorporó al dispositivo militar el mayor y más avanzado portaviones de la armada estadounidense, el USS Gerald R. Ford, con una elevada capacidad destructiva, lo que supuso un punto de inflexión definitivo para el conflicto que mantienen ambos países.

Trump también ordenó desde principios de septiembre una campaña contra las supuestas narcolanchas que navegan junto a aguas de Venezuela bajo la acusación de que trabajan para el cártel de los Soles y del tren de Aragua, dos bandas de narcotraficantes. Desde entonces, el ejército ha bombardeado, sin contar con autorización del Congreso ni aval judicial, una veintena de lanchas. En esas operaciones han sido asesinadas más de 80 personas.

Estados Unidos ha registrado oficialmente al presidente venezolano, Nicolás Maduro, y varios altos cargos de su Gobierno en la lista de terroristas, por su supuesta participación en el cartel de los Soles, una organización criminal que se dedica al narcotráfico, según el Departamento de Estado. La decisión permite al Ejecutivo estadounidense armarse de argumentos para una próxima operación militar en Venezuela.

El auge de las hostilidades se produce pese a que la semana pasada Trump y Maduro mantuvieron una conversación telefónica, según adelantó The New York Times. La comunicación se interpretó como un gesto de acercamiento entre ambos líderes en pleno incremento de las presiones de La Casa Blanca sobre Caracas. Los lideres habrían concertado un encuentro en persona en suelo estadounidense. Fuentes conocedoras de la conversación han trasladado a EL PAÍS que la llamada transcurrió en términos “correctos” y podría ser un primer paso para continuar con el diálogo en un contexto de “alta tensión”. Pero el mensaje de Trump publicado este sábado en redes sociales vuelve a enturbiar la relación.

Hace unas semanas también trascendieron unas negociaciones entre representantes de alto nivel estadounidenses y venezolanos. En estas, Maduro ofreció supuestamente a Washington, sin éxito, licencias para explotación de yacimientos de petróleo. Estados Unidos insiste en que su hostilidad al régimen de Maduro tiene que ver con la lucha contra el narcotráfico.

El presidente venezolano llegó a ofrecer su renuncia dentro de dos años para tratar de alejar las hostilidades estadounidenses, pero la propuesta fue calificada como “inaceptable” por parte de Washington.

Jesús Sérvulo González
Jesús Sérvulo González
Jesús Sérvulo González - twitter
Corresponsal en Washington. Ha sido redactor jefe de Economía y Negocios. Antes, contó las consecuencias de la crisis financiera y de los años de los ajustes presupuestarios. Aprendió el oficio durante su paso por la información local de Madrid.
