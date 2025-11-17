Trump asegura que autorizará la publicación de los papeles de Epstein si el Congreso se lo pide

Marjorie Taylor Greene habla en una conferencia de prensa para exigir la publicación de los 'papeles de Epstein' que aún permanecen inéditos. A la derecha, Thomas Massie.

La Cámara de Representantes prevé votar este martes una iniciativa que obligaría al Departamento de Justicia a divulgar los archivos del millonario pederasta

“No tenemos nada que ocultar”, dijo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, este domingo en su red social, Truth. Fue un notable cambio de idea sobre la conveniencia de divulgar los papeles relativos al caso del millonario pederasta, Jeffrey Epstein, que obran en poder del Departamento de Justicia.

Antes de ser reelegido, Trump y los suyos prometieron que lo harían nada más volver a la Casa Blanca, pero luego cambiaron de idea en julio. Desde entonces, han bloqueado el acceso el contenido de esos archivos, mientras el Comité de Supervisión del Congreso ha ido publicando materiales obtenidos por orden judicial de la familia del financiero.

La semana pasada, Trump presionó a los republicanos de la Cámara de Representantes para que sabotearan una ley pensada para ordenar su desclasificación en una votación que lograron forzar 218 diputados de ambos partidos. Esa votación está prevista para este martes. Este lunes aseguró que si la iniciativa legislativa sale adelante en el Congreso, él no se opondrá a la publicación, pese a que está en su poder vetarla.

“Los republicanos”, escribió el presidente de Estados Unidos en TruthSocial, “deberían votar para difundir los archivos de Epstein porque no tenemos nada que esconder, y es tiempo de pasar página de este bulo demócrata perpetrado por lunáticos de izquierda radical para distraer de nuestros grandes éxitos”.

Se trata de una iniciativa legislativa promovida por un demócrata, Ro Khanna (California), y un republicano, Thomas Massie (Kentucky). Este último recibió el viernes pasado un desagradable ataque de Trump, que le criticó por haberse casado de nuevo un año después de enviudar. Pese al mensaje de mal gusto, Massie sale reforzado de esta crisis. La semana pasada, aventuró que “entre 40 y 50″ de sus correligionarios votarían por la liberación de los archivos del pederasta. Este lunes, pocas horas antes de que previsiblemente se estudiara en el Capitolio, calculaba que la iniciativa sería secundada por “más de un centenar” de conservadores.

Thomas Massie habla con los medios ante el Capitolio el miércoles pasado. Nathan Howard (REUTERS)

Massie los ha presionado recordándoles que Trump no continuará en la Casa Blanca dentro de tres años, pero que un voto “a favor de proteger a los pedófilos” les perseguirá durante el resto de sus carreras políticas.

El cambio de idea de Trump parece un intento de retomar el timón del relato, que, es bien sabido, no le gusta perder. Parte de esa operación empezó el viernes pasado, con la solicitud a la fiscal general, Pam Bondi, de que lanzara investigaciones sobre los demócratas que aparecen habitualmente en los archivos que van viendo la luz. Citó a tres: el expresidente Bill Clinton, el exrector de Harvard (y miembro del gabinete de Clinton) Larry Summers y el megadonante Reid Hoffman. Bondi dijo enseguida que se ponía manos a la obra.

Después, el Senado

Conviene recordar que el permiso a los republicanos para votar a favor de la publicación de los archivos no es más que un simulacro. Acabaría Trump antes −inmediatamente, en realidad− si ordenara a Bondi que difundiera los archivos, pues no necesita al Congreso para eso.

Si este martes, sale adelante la propuesta, pasaría al Senado, donde harían falta 60 votos. Los demócratas tienen 47 escaños. Después, la ley la tendría que firmar Trump.

Robert Garcia, miembro de mayor rango del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, afirmó en un comunicado este lunes que Trump “ha intentado por todos los medios frenar la investigación sobre Jeffrey Epstein”. “Ahora ha entrado en pánico y se ha dado cuenta de que está a punto de perder la votación sobre Epstein, que obligaría al Departamento de Justicia a publicar los archivos”, declaró Garcia.“Seamos claros: Trump tiene el poder de publicar todos los archivos hoy mismo. “Pero en lugar de eso, quiere continuar con este encubrimiento y lanzar nuevas investigaciones falsas para desviar la atención y retrasar nuestra investigación. No lo conseguirá. Obtendremos justicia para las víctimas”.

Unas cuantas de ellas difundieron este lunes un vídeo en el que posan con fotos suyas del tiempo en el que fueron abusadas por Epstein. “Es hora de arrojar luz sobre la oscuridad”, dicen en esa grabación. Está previsto que mañana acudan al Capitolio para presionar a los legisladores con su presencia.

Epstein murió en 2019 en una celda de máxima seguridad de Manhattan, mientras esperaba a ser juzgado por una red de tráfico sexual con centenares de víctimas menores. El forense dictaminó que se trató de un suicidio. Los creyentes en las teorías de la conspiración sospechan que lo mataron para evitar que tirara de la manta sobre la identidad de los ricos y poderosos que presuntamente participaron o sabían sobre sus crímenes.

De momento, no hay pruebas sobre esa lista de clientes. La publicación de la totalidad de los archivos, más cerca que hace solo unos días, tal vez sirva para despejar esas sospechas de una vez.