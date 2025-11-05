Estados Unidos realiza una prueba con un misil balístico intercontinental

El lanzamiento del Minuteman III, programado desde hace años y sin carga letal, es el primero en ser testado desde que Trump anunció que el país retomará sus pruebas de armas nucleares

Estados Unidos ha probado un misil balístico intercontinental (ICBM, por sus siglas en inglés) del tipo Minuteman III este miércoles, según ha informado el Departamento de Defensa. El proyectil no estaba armado y su lanzamiento se había programado con años de antelación, ha precisado. Es el primer ensayo de uno de estos proyectiles, capaces de transportar hasta tres ojivas nucleares, desde que el presidente Donald Trump anunció la semana pasada que Estados Unidos retomaría sus pruebas nucleares por primera vez desde 1992.

La prueba se llevó a cabo en la base de la fuerza espacial estadounidense Vandenberg, en California, para comprobar la “fiabilidad, disponibilidad operativa y exactitud del sistema de ICBMs, un pilar de la defensa nacional estadounidense”, indica un comunicado de la base, el lugar habitual donde se llevan a cabo estos lanzamientos rutinarios.

“No se trata solo de un lanzamiento. Es una evaluación exhaustiva para verificar y validar la capacidad del sistema de ICBM para cumplir su fundamental misión”, ha declarado la comandante del escuadrón que llevó a cabo el ensayo, la teniente coronel Karrie Wray. “Los datos recabados durante este tipo de pruebas son valiosísimos para garantizar que los misiles intercontinentales se mantienen fiables y precisos”.

Trump había anunciado en redes sociales la semana pasada, momentos antes de reunirse con el presidente chino Xi Jinping en Corea del Sur, que había dado órdenes al Pentágono para llevar a cabo “de inmediato” pruebas de armas nucleares, en una declaración que causó estupor en Estados Unidos y alarma en Rusia y China, las otras dos grandes potencias nucleares en el mundo.

Estados Unidos se impuso en 1992 una moratoria a sus pruebas nucleares que ha respetado escrupulosamente hasta ahora. Ningún otro país ha llevado a cabo este tipo de ensayos en lo que va de siglo, con la única excepción de Corea del Norte.

Después de que las declaraciones de Trump sembraran la duda sobre qué tipo de pruebas exactamente tenía en mente el presidente estadounidense, el secretario de Energía, Chris Wright, puntualizó que se probarían únicamente sus vectores ―los sistemas de lanzamiento y misiles que transportan las bombas nucleares a su destino― sin carga letal.

En declaraciones a la cadena de televisión Fox News, Wright precisó que las pruebas se ceñirán a “todas las otras partes (excepto la ojiva) de un arma nuclear para asegurarse de que cumplen la geometría apropiada y permiten una explosión nuclear”.

Aunque Estados Unidos observa su moratoria desde 1992, sí lleva a cabo de manera rutinaria pruebas de sus ICBM y de sus misiles de lanzamiento submarino (SLBM) para comprobar su buen funcionamiento y mantener su capacidad de disuasión estratégica fuente a otros países rivales.

En esta ocasión, el Minuteman III probado este miércoles portaba un vehículo de reingreso, diseñado para alojar una cabeza nuclear, que sobrevoló el Pacífico durante 6.760 kilómetros hasta llegar a su objetivo, el centro de pruebas de defensa con misiles balísticos Ronald Reagan, en el atolón Kwajalein en las islas Marshall, ha indicado el Pentágono.

Los Minuteman son algunos de los misiles más antiguos del arsenal estadounidense, y se encuentran en servicio desde la década de los años setenta, por lo que el Pentágono considera especialmente importante comprobar su buen funcionamiento. Estos proyectiles se están reemplazando gradualmente por un nuevo modelo, los Sentinel. La Fuerza Aérea estadounidense mantiene desplegados cerca de 400 Minuteman III, armados con una cabeza nuclear cada uno, en silos en los Estados de Colorado, Montana, Nebraska, Dakota del Norte y Wyoming.