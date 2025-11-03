La presidenta de Tanzania jura el cargo tras la represión de unas protestas con al menos 150 muertos

Un policía antidisturbios tanzano pasa ante un cartel electoral vandalizado de Samia Suluhu Hassan, tras una protesta celebrada después de las elecciones, en el paso fronterizo de Namanga One-Post, entre Kenia y Tanzania, el 30 de octubre de 2025.

Samia Suluhu Hassan, la presidenta de Tanzania, ha sido investida este lunes para un mandato de cinco años después de que la Comisión Electoral Nacional Independiente la declarase este sábado ganadora de las elecciones del pasado miércoles, con un 97,66% de los votos. Las elecciones han estado marcadas por varios días de protestas fuertemente reprimidas por la policía, que se han saldado con 150 muertos, según informaron Efe el viernes fuentes sanitarias.

Hassan, que gobierna desde hace cuatro años, compitió con otros 16 candidatos presidenciales, entre los que no figuraron los dos principales rivales de la presidenta. El líder del opositor Partido de la Democracia y el Progreso (Chadema), Tundu Lissu —en prisión preventiva desde su arresto en abril pasado, acusado de traición (un delito que puede ser castigado con la pena de muerte)— y Luhaga Mpina, de la Alianza para el Cambio y la Transparencia (ACT-Wazalendo) —cuya candidatura fue rechazada por las autoridades— quedaron excluidos de los comicios.

La ceremonia en la capital administrativa del país, Dodoma, en la que Hassan ha jurado el cargo, ha sido emitida por la televisión publica tanzana. Varios jefes de Estado africanos han asistido al acto: los presidentes de Zambia, Hakainde Hichilema; Mozambique, Daniel Chapo; y Somalia, Hassan Sheikh Mohamud, entre otros. También han acudido decenas de miembros del gobernante Partido de la Revolución (CCM, por sus siglas en suajili), vestidos con el color verde insignia de la formación, así como representantes del cuerpo diplomático.

Las elecciones de las que Hassan sale victoriosa se caracterizaron por las fuertes protestas que duraron desde el miércoles, jornada electoral, hasta el viernes. Los principales motivos del movimiento incluyen denuncias por fraude y represión durante el proceso electoral. Los puntos calientes de las manifestaciones han sido las ciudades de Dar es Salam, la capital económica, situada en el este del país; Arusha, al norte; y Mbeya, en el oeste.

La oposición tanzana cifró en unas 700 las víctimas mortales. El bloqueo prolongado de internet por las autoridades no permitieron a los medios confirmar esos datos. En un comunicado emitido el sábado, el líder opositor rechazó la victoria de Hassan y afirmó que “estos resultados carecen de fundamento, ya que la verdad es que no se celebraron elecciones legítimas en Tanzania”.

Al menos siete líderes africanos, así como la Unión Africana, han felicitado a Hassan, a pesar de las críticas en su contra, y la preocupación expresada por la Unión Europea, la ONU y varias organizaciones pro derechos humanos, por la violencia policial empleada durante los disturbios en el país.

“En nombre del Gobierno y del pueblo de la República de Kenia, y en el mío propio, extiendo mis más sinceras felicitaciones a su excelencia Samia Suluhu Hassan por su reelección″, ha afirmado este lunes el presidente keniano, William Ruto, en un breve comunicado.

La presidenta Hassan accedió a la jefatura del Estado en 2021 tras la repentina muerte de su antecesor John Magufuli, de quien era vicepresidenta.