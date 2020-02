La extrema derecha francesa abraza la defensa del medio ambiente

La actitud ante el cambio climático es una línea divisoria entre los partidos nacional-populistas o de extrema derecha en Europa. El escepticismo ante las evidencias científicas de la contribución humana al calentamiento global, o ante la gravedad de sus efectos, sigue prevaleciendo entre las formaciones de este campo ideológico. Pero, como demuestra el caso del Reagrupamiento Nacional en Francia, algo se mueve.

El motivo es la irrupción de medio ambiente como tema electoral, sumada a una larga tradición ecologista en la derecha radical, y a la conciencia de que esta bandera sirve para defender bajo una apariencia menos agresiva las viejas causas del discurso nacionalista e identitario contrario a la inmigración.

“No es un fenómeno únicamente francés”, dice Bernhard Forchtner, profesor en la Universidad de Leicester y editor de volumen académico recién editado The far right and the environment. Politics, discourse and communication (La extrema derecha y el medio ambiente. Política, discurso y comunicación). “Existe una conexión entre el nacionalismo y la protección del medio ambiente. La idea de que hay una relación simbiótica entre la nación, el pueblo y la tierra se encuentra en muchos partidos en Europa”, explica. Según este argumento esgrimido por la extrema derecha, añade este experto, “si quieres proteger, la nación debes proteger la tierra, el medio ambiente”.

Hasta aquí, las coincidencias. El calentamiento global marca una divisoria. “Cuando se trata del cambio climático, aparecen las diferencias”, analiza Forchtner. “Algunos partidos son totalmente escépticos, como la Afd [Alternativa por Alemania], mientras que otros son un poco más ambiguos: aceptan el cambio climático pero critican las respuestas políticas”.

El calentamiento del planeta es motivo de discrepancias, no solo entre europeos sino también entre las corrientes más ecologistas del RN y referentes de la derecha radical europea como Donald Trump en EE UU o Jair Bolsonaro en Brasil.

La situación evoluciona rápido en la UE, pero en 2019, antes de las últimas elecciones europeas del pasado mayo, 7 de 21 partidos calificados como “populistas de extrema derecha”eran escépticos ante el cambio climático, once se mantenían en silencio o eran ambiguos, y dos respaldaban el consenso político y científico, según un estudio del laboratorio de ideas y consultora Adelphi, con sede en Berlín. Los autores del informe, Stella Schaller y Alexander Carius, constataban que estos partidos votaban predominantemente en contra de las políticas medioambientales en el Parlamento Europeo, a pesar de que algunos, como el RN en Francia o el FPÖ en Austria cultiven el llamado “patriotismo verde”.