La declaración de amor de Timmermans al Reino Unido

Si los guionistas de la historia del Brexit no inventan otro golpe de efecto, el Reino Unido dejará la UE el 31 de enero. Y si los planes del primer ministro Boris Johnson no se tuercen, cualquier solución provisional no debería prolongarse más de 11 meses. Los líderes europeos se debaten desde la victoria de Johnson entre el alivio de no tener que renegociar otro acuerdo y la tristeza de poner fin a una relación de 46 años. Y algunos incluso no pueden sino desear que algún día Londres vuelva a llamar a la puerta de la UE. En una apasionada declaración de amor, el vicepresidente primero de la Comisión Europea, Frans Timmermans, le recordó que será “siempre bienvenido”.

En una carta publicada en The Guardian, el político holandés, de 58 años, muestra el lado más íntimo de esa relación con el Reino Unido. Esos lazos nacieron cuando el político holandés tenía 12 años. Hijo de un diplomático, estudió en la escuela internacional británica Saint George. Pero no en Londres, sino en Roma. En ese centro, el político formaba parte de un coro que cantó temas de My Fair Lady o Alicia en el país de las maravillas. Por entonces, el Reino Unido se unía a un club del que formaban parte su país de origen y de acogida: la Comunidad Económica Europea.

Han pasado ya 46 años. Y Timmermans ha ocupado numerosos cargos diplomáticos y políticos. Siempre con el Reino Unido ahí. Como recuerda, marcando distancias al referirse al resto del Europa como el “continente”. “Ahora te conozco. Y te quiero. Por lo que eres y por lo que me has dado. Conozco tus fortalezas y tus debilidades. Sé que puedes ser generoso y avaro. Sé que crees ser único y diferente. Claro que lo eres para muchos, pero quizá menos de lo que piensas”, escribe Timmermans. “Nuestras diferencias son una fuente de admiración, sorpresa, incomodidad, incomprensión, ridículo, caricatura y, sí, de amor”, insiste.

Más de tres años después del referéndum en el que el 52% de los británicos se decantó por el Brexit, el Reino Unido está a punto de irse. “A decir verdad, me sentí profundamente herido cuando decidiste marcharte”, lamenta. “Pero al mismo tiempo, pensar que los lazos familiares jamás pueden romperse verdaderamente, me consuela”, agrega. Sin embargo, Timmermans le deja la puerta de Bruselas abierta de nuevo para volver. En esta ocasión, no solo habrá seis miembros esperándole, sino Veintisiete. “Nosotros no nos vamos y siempre serás bienvenido de nuevo”, dice Timmermans.

La reacción de Timmermans muestra la contradicción con la que los líderes de la UE encararon las negociaciones con Londres. Tras el último Consejo Europeo, uno tras otro, los líderes expresaron el pesar por la marcha del Reino Unido y el alivio por poder cerrar un acuerdo que haya evitado un Brexit caótico. Nadie, no obstante, con la pasión del holandés.