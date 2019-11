El descomunal reto de integrar en el mercado laboral turco a tres millones de refugiados sirios

Mohamed es moderadamente feliz. Tiene 23 años, acaba de entrar a trabajar como botones en un hotel del centro de Estambul y cobra el salario mínimo, 2.021 liras al mes (320 euros). No es el trabajo de sus sueños, para él que tuvo que huir de Siria hace cuatro años y abandonar sus estudios de Bellas Artes en la Universidad de Damasco, pero, al menos, es mucho mejor que lo que tenía hasta ahora: un empleo en un pequeño taller textil sin contrato donde le pagaban un 30% menos que el salario mínimo. “Lo peor eran las largas jornadas de trabajo. Te tenían mínimo 12 horas trabajando, a veces 15. Además, desarrollé una alergia a ciertos tejidos, pero no podía dejarlo, había que trabajar. Así que ha sido un alivio encontrar esto”, explica: “Ahora prefiero no pensar en el futuro, porque me confunde. Me gustaría volver a mi pasión, el dibujo, o estudiar interiorismo. Pero bueno, soy todavía joven, puede que más adelante”.