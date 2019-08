Miedo entre los refugiados sirios por la oleada de detenciones y deportaciones del Gobierno turco

Andrés Mourenza

El portavoz de Ayuda Humanitaria de la Comisión Europea, Carlos Martín Ruiz de Gordejuela, recordó a Turquía que “los refugiados y demandantes de asilo no deben y no pueden ser forzados a volver a ninguna parte de Siria mientras no se den las condiciones para los retornos y voluntarios”. El portavoz subrayó que tanto la legislación turca como el acuerdo antimigratorio firmado por Ankara y Bruselas en 2016 recogen el non refoulement (no devolución), un principio de la legislación internacional que prohíbe devolver a los solicitantes de asilo a un país donde puedan sufrir peligro o ser perseguidos. También aseguró que las autoridades europeas confían en que Turquía “verificará” estas denuncias de devoluciones forzosas y tomará medidas para prevenirlas.

A Bruselas no le queda otro remedio que confiar en la palabra de Ankara, pues la arquitectura del acuerdo de 2016 se sustenta en el concepto de que Turquía es un “tercer país seguro”. Ya esta consideración fue criticada por diferentes oenegés y juristas dado que Ankara no reconoce en su totalidad la Convención de Ginebra sobre los Refugiados: sólo concede dicho estatus a los procedentes del continente europeo y a los sirios les aplica una legislación creada ad hoc que les otorga “protección temporal”. Pero, de confirmarse la deportación sistemática de sirios, no habría manera alguna de justificar a Turquía como tercer país seguro: el principio de non refoulement debería aplicarse de forma inmediata y ningún país europeo podría devolver a solicitantes de asilo a ese país.

El acuerdo antimigratorio ha cumplido el objetivo principal: reducir el número de llegadas a través de la ruta Turquía-Grecia (se ha pasado de 860.000 en 2015 a 50.000 en 2018) y, como contrapartida, la UE ha presupuestado 6.000 millones de euros en ayudas para la integración de los sirios en Turquía, de los que se han desembolsado unos 2.400. En cambio, la otra pata del acuerdo, la de devolver a Turquía a los migrantes llegados de forma irregular a Grecia y, en su lugar, recibir refugiados sirios por vías legales, no va como se esperaba. En tres años, sólo 20.000 refugiados han sido reasentados de Turquía a países europeos (se había prometido reasentar a 72.000) y Grecia sólo ha podido devolver a 1.500 migrantes y solicitantes de asilo a Turquía. Un alto funcionario del Ministerio de Interior turco explicó además que su Gobierno “ha dejado de aplicar” los acuerdos de readmisión de migrantes desde Grecia “hasta que la UE apruebe la liberalización de visados para ciudadanos turcos”. Esta era otra de las promesas hechas por Bruselas a cambio del acuerdo antimigratorio, pero jamás se ha cumplido, entre otras cosas, porque Ankara se ha negado a llevar a cabo una serie de reformas que le exigía la UE.