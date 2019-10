Los retrasos en el recuento desatan protestas en Bolivia en medio de acusaciones de fraude

Simpatizantes del candidato opositor Carlos Mesa frente a un cordón policial, anoche en La Paz. En vídeo, resumen de las protestas. REUTERS | ATLAS

El caótico y cuestionado recuento de los votos en Bolivia ha convertido al país en una olla a presión a punto de estallar. La interrupción del escrutinio rápido durante casi un día y su repentina reactivación la noche del lunes, con unos resultados que dejan a Evo Morales al borde de una victoria sin necesidad de ir a segunda vuelta, desataron duras protestas en las principales ciudades del país. El principal candidato opositor, el exmandatario Carlos Mesa, llamó a sus seguidores a ejercer presión en la calle y calificó de "fraude escandaloso" el proceso electoral.

También la Organización de Estados Americanos (OEA) sembró sospechas sobre los datos y cuestionó el "cambio inexplicable de tendencia". La Unión Europea también expuso "serias preocupaciones" sobre el recuento y el Gobierno de España consideró que "en aras de preservar la credibilidad" las autoridades deben garantizar la transparencia y el respeto a los procedimientos. La Administración de Donald Trump fue más allá. Un representante del Departamento de Estado acusó al aparato oficialista de intentar "subvertir la democracia".

Miles de ciudadanos salieron a la calle en La Paz, Santa Cruz, donde se convocó un paro y hubo bloqueos, Cochabamba, Potosí y Sucre. Las marchas derivaron en enfrentamientos, episodios de violencia y represión policial que dejaron varios heridos. Los manifestantes quemaron, asaltaron y prendieron fuego a dos sedes de tribunales electorales departamentales. El Tribunal Supremo Electoral y sus delegaciones se han convertido en la manzana de la discordia de estas elecciones. Fue ese órgano el que el domingo por la noche comenzó a transmitir los resultados y, tras arrojar un escenario de segunda vuelta entre Morales y Mesa, interrumpió la comunicación del recuento escudándose en un supuesto conflicto informático del sistema.

En La Paz, cientos de militantes del Movimiento Al Socialismo (MAS), la formación del presidente, y simpatizantes de la oposición se concentraron a las puertas del hotel en el que estaba instalado el centro nacional de cómputo. Separados por un cordón policial, los manifestantes se limitaron a lanzarse insultos y a reivindicar el triunfo en las urnas hasta el atardecer. Pero entonces la protesta se descontroló. La policía lanzó gases lacrimógenos y se vivieron escenas de alta tensión. Waldo Albarracín, el rector de la Universidad Mayor de San Andrés, la principal universidad pública del país, fue víctima de una agresión. "Nosotros hemos salido a exigir nuestros derechos y recibí un gas en el rostro. Alguien se acercó, no logré verlo, y me dio un golpe en la cabeza, seguramente queriendo causar mayor herida. Yo quiero decirle al MAS que su dictadura no va a durar y que este pueblo que está aquí no le va a permitir que sigan cometiendo atropellos", afirmó. Ya por la noche, en el barrio de Sopocachi, junto a la plaza de Abaroa, grupos opositores prendieron hogueras y se enfrentaron a los uniformados. Además, la oposición ha convocado para la tarde de este martes una marcha en la capital.

En medio de este clima y ante el temor a que la situación se precipitara, cientos de ciudadanos salieron a abastecerse y colapsaron decenas de gasolineras, sobre todo en los centros urbanos. Todos hicieron llamamientos contra la violencia, pero también se culparon mutuamente de los excesos. "El Gobierno, con su decisión de burlar de nuevo la voluntad del pueblo, es el único responsable de la violencia que amenaza a Bolivia", afirmó Mesa, quien ya durante la campaña electoral alertó sobre los intentos de manipulación y fraude. El Ejecutivo pidió mantener la calma y esperar al resultado final, que, anticipó, será ajustado.



El aspirante de Comunidad Ciudadana se reunió con la misión de la OEA, que también escuchó al ministro de Relaciones Exteriores, Diego Pary. El organismo, que el domingo encabezó la observación internacional de los comicios, decidió lanzar a última hora del lunes una advertencia a las autoridades. El jefe de la delegación, el excanciller de Costa Rica Manuel González Sanz, rechazó la interrupción del escrutinio rápido y manifestó su "profunda preocupación y sorpresa por el cambio de tendencia". "A las 20.10 de ayer [por el domingo], el Tribunal Supremo Electoral dejó de divulgar resultados preliminares, por decisión del pleno, con más del 80% de las actas escrutadas. 24 horas después, presentó datos con un cambio inexplicable de tendencia que modifica drásticamente el destino de la elección y genera pérdida de confianza en el proceso electoral", señaló el representante del organismo. González Sanz leyó un comunicado que insta a la autoridad competente "a que defienda decididamente la voluntad de la ciudadanía boliviana con estricto apego a la Constitución y sus leyes complementarias". "Mantenemos la esperanza de que el resultado del cómputo definitivo se apegue a la voluntad de los electores manifestada en las urnas", concluyó.