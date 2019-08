La India excluye del padrón a casi dos millones de personas y las expone a su deportación del país

Casi dos millones de personas han quedado fuera del registro civil en el Estado de Assam (noreste de La India), que se exponen así a acabar como apátridas y, en un futuro, ser expulsadas del país. En una medida anunciada por el Ejecutivo para acabar con la inmigración ilegal, las autoridades ordenaron hace cuatro años una criba extraordinaria del censo. Para sus detractores, el registro enmascara una actuación del primer ministro, el nacionalista hindú Narendra Modi, contra la minoritaria población musulmana de la región.

En las listas del Registro Nacional de Ciudadanos (NRC por sus siglas en inglés) en Assam han aparecido inscritos 31,1 millones de habitantes, según ha anunciado ese sábado el coordinador del NRC, pero no figuran algo más de 1,9 millones. Entre los excluidos están los habitantes que no han solicitado su inscripción y aquellos a quienes se les ha denegado por no haber demostrado documentalmente su presencia o la de su familia en la región antes del 24 de marzo de 1971, cuando Bangladés se independizó de Pakistán. Quedan así como inmigrantes clandestinos o como apátridas.

No es nueva la presión social contra la población inmigrante en este territorio nororiental de la India, pobre y durante décadas muy aislado. Ya en 1983, unas 2.000 personas murieron en altercados racistas. Dos años más tarde, el Gobierno indio y la Unión de Estudiantes de Assam, que lideraba un movimiento contra las personas indocumentadas, firmaron un acuerdo contra los extranjeros irregulares. Aspiraban a que se declarasen clandestinos a los extranjeros que a principios de los años setenta habían entrado en el Estado de Assam desde cualquier punto de la extensa frontera con el vecino Bangladés, levantado en armas para lograr su independencia en 1971.

El listado de ciudadanos presentado ahora comenzó a elaborarse hace cuatro años. En 2018 un borrador dejó fuera a algo más de cuatro millones de personas de entre 32 millones de encuestados. Desde sus inicios, la revisión de las listas se ha enfrentado a críticas por irregularidades y a grandes obstáculos técnicos en una región con altas tasas de analfabetismo. Un contigente especial de seguridad se ha desplegado en el Estado, uno de los más míseros de la India, para mantener el control de las calles, si bien no se han registrado incidentes.

Las autoridades argumentan que la exclusión del registro no es definitiva y que se están implantando centenares de tribunales que empezarán a funcionar a partir del lunes para recoger las reclamaciones de los rechazados. "Cualquier persona que no esté satisfecha con el resultado puede presentar una apelación ante los tribunales de extranjería", ha dicho el coordinador del NRC, Prateek Hajela, en referencia a unos organismos ante los que recurrir en un plazo de 120 días. Pero los críticos contra el censo denuncian que los miembros de estas instancias no tienen cualificación y que sus decisiones serán sesgadas. Hajela ha asegurado que si dictaminan que una persona es inmigrante ilegal, esta todavía podrá apelar ante tribunales superiores.

"Están diciendo que vayamos a los tribunales", ha asegurado Ritesh Sutradhar, un mecánico de 45 años, que ha resultado excluido junto a su mujer. "¿Pero quién pagará todo eso?", se ha preguntado mientras permanecía dentro de un centro de registro ubicado en el distrito central de Nagaon.

"Expulsar infiltrados"

Los críticos también acusan al BJP (Partido Bharatiya Janata), la formación nacionalista hindú que gobierna tanto en Assam como en el Estado federal, de avivar el sentimiento contra los inmigrantes ilegales. El registro sería, para ellos, un medio para hostigar a los musulmanes, a quienes el ministro del Interior y mano derecha del primer ministro Modi, Amit Shah, ha llegado a describir como "termitas". Antes de la reelección por mayoría absoluta del BJP en las útimas generales, en mayo, Shah propuso una "campaña nacional" para "expulsar a los infiltrados".

Curiosamente, el registro ha suscitado la oposición de miembros del BJP en Assam, que consideran que en los listados se han expulsado a ciudadanos hindúes que hablan bengalí y que habían entrado como refugiados en la India antes de 1971. Así lo ha denunciado Himanta Biswa Sarma, un ministro local del partido nacionalista. "Ya no creemos en el NRC tal y como está ahora", declaró este viernes".

En enero, India concedió por ley la nacionalidad a inmigrantes de los vecinos Bangladés, Pakistán y Afganistán que habían entrado en el país en los últimos seis años, siempre que no fueran musulmanes. El pasado día 5, la parte de Cachemira controlada por India, de mayoría islámica, perdió su estatus especial de autonomía. En el conjunto del país, habitado por más de 1.300 millones de personas, unos 170 millones son fieles del Islam.