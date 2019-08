El auge de la ultraderecha en el Este pone en alerta a la política alemana

No a Greta Thunberg, no a las mezquitas, no a los refugiados. Sí a la carne de cerdo, a los aviones y a la incorrección política. El público aplaude entusiasmado. Han venido a la localidad de Naunhof, en el Este de Alemania, a escuchar a candidatos de la extrema derecha. Les prometen una nueva “revolución pacífica 2.0”. Más y más aplausos. El 1 de septiembre, dos Estados del Este —Sajonia y Brandeburgo— van a las urnas. En octubre, le toca el turno a Turingia. Son unas elecciones regionales, pero que mantienen en vilo a la clase política alemana en pleno ante el auge de la ultraderecha.