El Gobierno argentino atribuye a una “concurrencia de fallas” el apagón del 16 de junio

Una “concurrencia concatenada de fallas” dejó el pasado 16 de junio sin electricidad 44 millones de personas en Argentina y parte de Uruguay. El informe elaborado por el Gobierno de Mauricio Macri sobre lo ocurrido hace dos domingos, el mayor apagón del que se tenga registro en el país sudamericano, tuvo, además, “un claro responsable primario”, la transportadora de alta tensión Transener. Durante una presentación ante el Senado, el secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, dijo que la empresa no actualizó correctamente el sistema de desconexión automática (DAG), que se activa cuando cae una línea de alta tensión, y produjo tal descalabro que todo el sistema nacional de electricidad cayó sin remedio. La empresa admitió inconvenientes con el DAG aquel día, pero aclaró que no se trató de un problema de desinversión, como circuló como acusación durante las primeras horas del colapso.

El problema se inicio con un cortocircuito en una línea de alta tensión de Transener en la provincia de Entre Ríos, en el norte de Buenos Aires. El sistema de alarmas demoró en avisar a las generadoras, en este caso las represas de Yacyretá e Itaipú, que debían reducir el envío de electricidad. Ante el exceso de oferta, potenciado por tratarse de un domingo de madrugada, el resto del sistema interconectado interpretó que se estaba ante un problema muy grave y se apagó por completo. Lo que debía ser un corte habitual en una sola línea se trasladó en cuestión de segundos a toda la red, sin intervención humana.

Lopetegui puso el ojo sobre Transener, a la que acusó de no actualizar el DAG luego de realizar obras de reparación en la línea de Entre Ríos que entró en corto. Pero vinculó la generalización del apagón a “errores posteriores” producidos por las generadoras y las distribuidoras minoristas. "En los siguientes segundos, las distribuidoras y grandes usuarios tienen que desconectar una demanda equivalente al desequilibrio que estaban viendo [en la red]. Lo hicieron, pero en el 80% de lo que hacía falta. 69 de los 75 distribuidores del país cortaron menos de lo que debían cortar”, dijo Lopetegui. Con la reacción adecuada, el problema de origen debería haber afectado al 40% del sistema, y no al 100%, como ocurrió aquella mañana de domingo.

El Gobierno deberá ahora establecer las multas que corresponderán a las compañías. Transener contestó el informe oficial con un largo comunicado que distribuyó incluso antes de que el secretario de Energía terminase su presentación ante el Senado. “La falla no fue consecuencia de subinversión alguna”, dijo, y recordó que para compensar la torre en reparación la línea funcionaba a través de un by pass de emergencia. Por ello, “el sistema automático de protección y control, denominado DAG (Disparo Apertura de Generación) no se adecuó correctamente y no reconoció las señales emitidas por los sistemas de protección”, explicó. Para Transener, “la clave de la robustez de los sistemas de transporte radica en la rapidez con la que se recupera el servicio eléctrico” luego de un gran apagón. Por eso destacó que, según sus propias estadísticas, una hora después del corte el 85% de los usuarios ya había recuperado el servicio. Los últimos en recuperar la electricidad debieron esperar hasta 14 horas.

La oposición en el Senado reclamó al secretario de Energía que las multas a las empresas estén a la altura del daño producido. El asunto es delicado por el origen de los actores involucrados. Transener pertenece al grupo Pampa Energía, propiedad de Marcelo Mindlin, un poderoso empresario local que también participa en las áreas de producción y distribución minorista de electricidad a través de Edenor, con 8,5 millones de clientes. Mindlin es un hombre que multiplicó sus negocios al calor del kirchnerismo. La política de tarifas congeladas que hubo hasta 2015 motivó la salida del mercado de importantes actores internacionales, como Electricité de France, cuyos activos el argentino compró a precio de ganga.

La llegada de Mauricio Macri mejoró aún más los negocios de Mindlin, al punto que compró Iecsa, una constructora propiedad de Ángelco Calcaterra, primo del presidente argentino, sospechada en la red de sobornos promovida en Argentina por la brasileña Odebrecth. Cuando Macri multiplicó por diez las tarifas de los servicios públicos, las ganancias de Pampa Energía se dispararon. Argentina está ahora en campaña electoral y por ello la toda la atención está puesta en la magnitud de la multa a Transener. El número será mucho más que un castigo administrativo y tendrá relevancia política.