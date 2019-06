Un apagón masivo deja sin luz a Argentina y Uruguay

Un apagón masivo ha dejado a oscuras a Argentina y a Uruguay, según publican los principales medios argentinos y según han las empresas eléctricas afectadas. El fallo en el suministro ha afectado también al sur de Brasil y varias ciudades de Chile, según las mismas fuentes.

Una falla masiva en el sistema de interconexión eléctrica dejó sin energía a toda la Argentina y Uruguay. Ampliaremos con más información. #SinLuz #CortedeLuz — Edesur Argentina (@OficialEdesur) 16 de junio de 2019

"Una falla masiva en el sistema de interconexión eléctrica dejó sin energía a toda la Argentina y Uruguay. Ampliaremos con más información. #SinLuz #CortedeLuz", ha publicado la distribuidora argentina Edesur.

Debido a una falla general en el sistema de interconexión, la Argentina y países limítrofes se encuentran sin electricidad. Seguiremos informando a la brevedad. #Edenor — Edenor Clientes (@EdenorClientes) 16 de junio de 2019

El corte se produjo poco después de las 7.06 horas de la mañana de este domingo (12.06, hora peninsular española), cuando aún no había amanecido, y dura ya varias horas.

Apagón general en varias ciudades del país. ¿Cómo está en tu zona?



Se reportan cortes en Córdoba, Buenos Aires, Mendoza, San Luis, Mar del Plata, #Tucumán, San Juan, entre otras https://t.co/50YTHChMLw pic.twitter.com/zRpvOw4RB8 — Cadena 3 Argentina (@Cadena3Com) 16 de junio de 2019

El apagón afecta también a las provincias argentinas de Santa Fe y San Luis, que se preparaban para iniciar sus comicios locales. El incidente ha paralizado de inmediato los servicios de tren y los autobuses de la región de Buenos Aires funcionan, pero con retrasos debido a la falta de señalización. En la ciudad de Buenos Aires, el subte (metro) no funciona, según informa Clarín.

En Twitter, los vídeos e imágenes del apagón están comenzando a circular. Un usuario muestra cómo algunos comercios con grupo electrógeno propio todavía tienen luz, pero gasolineras y semáforos no funcionan.

"No es un barrio, no es una zona, es todo el país. Los responsables del Gobierno deberían salir a decir algo", reclaman los presentadores del informativo de TN. De momento, el presidente de Argentina, Mauricio Macri, no ha dicho nada en su cuenta de Twitter.