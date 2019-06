Lam se aferra al cargo e indigna aún más a los manifestantes en Hong Kong

La jefa del Gobierno autónomo hongkonés, Carrie Lam, sigue sin poder, o querer, apaciguar a los manifestantes en Hong Kong. Este martes, dos días después de la tercera manifestación masiva contra el proyecto de ley de extradición, ha presentado su “más sincera” disculpa personal “a todo el pueblo de Hong Kong” por la preocupación que esa propuesta ha suscitado. También ha asegurado que esa propuesta ya no se tramitará en esta legislatura y morirá de muerte natural. Pero ha rechazado dimitir, declarar explícitamente abandonado el proyecto de ley o prometer que no se presentarán cargos por crear disturbios contra ningún manifestante. En una atmósfera de crispación, a quienes llevan diez días manifestándose en las calles esas meras palabras de disculpa no les parecen suficientes y anuncian nuevos actos de protesta.