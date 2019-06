Teherán recibe el apoyo de Rusia tras el incidente en el golfo de Omán

EE UU e Irán han intercambiado este viernes acusaciones sobre la responsabilidad de los ataques a dos petroleros en el golfo de Omán la víspera. Teherán no solo rechazó las alegaciones de Washington, sino que sugirió que son sus aliados Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos quienes están detrás. La República Islámica recibió el apoyo de China y Rusia, que pidió no sacar “conclusiones precipitadas”, en una clara alusión a las acusaciones estadounidenses. El sabotaje a los buques no constituye un conflicto más de los que salpican Oriente Próximo. Dado el creciente encono entre la Casa Blanca de Trump y el régimen iraní, existe el peligro real de que se convierta en una mecha que conecte todos los incendios de la región.