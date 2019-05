Los socialdemócratas ganan las elecciones europeas en Holanda

Las elecciones europeas se celebraron en Holanda el pasado jueves 23 de mayo, y los resultados definitivos han confirmado la victoria de los socialdemócratas, con seis de los 26 escaños en liza, uno más de los previstos por los sondeos efectuados el mismo día a pie de urna. Con cuatro diputados cada uno, le siguen los liberales de derecha y la democracia cristiana, ambos en la coalición de centro derecha en el poder. La nueva extrema derecha de Thierry Baudet, que partía en cabeza según las encuestas, se queda en tres representantes, los mismos que los ecologistas de Groen Links. El gran perdedor es Geert Wilders, la otra gran figura euroescéptica y contraria al islam en el país, que pierde sus cuatro asientos en el Parlamento Europeo.

Cerca de 14 millones de holandeses tenían derecho a voto, y la participación fue de un 42%, la mayor desde 1989. La victoria del partido socialdemócrata sorprendió, porque solo tiene nueve diputados de los 150 del Congreso nacional. Frans Timmermans, actual vicepresidente primero de la Comisión Europea, y candidato a presidirla, hizo una campaña intensa en su país, a la que se atribuye gran parte del éxito. Ha viajado también por la Unión Europea y su rostro ha aparecido con frecuencia en los noticiarios y en entrevistas y coloquios. El efecto Timmermans tiene aún otra explicación. El ascenso de Thierry Baudet, líder de Foro para la Democracia, figuraba en todos los sondeos en detrimento de los partidos que han ostentado tradicionalmente el poder, desde los liberales de derecha a la democracia cristiana. Sin embargo, mientras el votante holandés parece darle alas a Baudet en el Parlamento nacional —tiene ya 13 senadores en la Cámara Alta— su rechazo frontal a la UE y al euro no ha cuajado esta vez. Ha hecho una campaña llamativa y mandará sus tres primeros diputados al Parlamento Europeo, pero no ha arrasado.

Baudet sí ha conseguido arañar votos que antes eran para Wilders, que ha dejado a oscuras. Sale de la Eurocámara, y da la sensación de no poder contener el empuje de su rival. El fracaso europeo de los socialistas radicales del Partido Socialista (SP en sus siglas neerlandesas) es similar. Euroescépticos y contrarios al euro, tenían dos diputados y los han perdido. Los liberales de izquierda conservan dos de sus cuatro diputados, y el Partido para los Animales conserva el único que tenía. El que sí ha superado sus expectativas es el partido de los pensionistas, 50 Plus: se estrena con un escaño, algo que no predecía ningún sondeo.