El batacazo de Syriza en las elecciones europeas provoca el adelanto de las legislativas en Grecia

La triple convocatoria electoral (europea, regional y local) de este domingo en Grecia fue un plebiscito sobre la gestión del Gobierno y un tanteo de las generales, previstas inicialmente para otoño. Los primeros resultados confirman la ventaja en las encuestas de la conservadora Nueva Democracia (ND), que ha sacado nueve puntos de ventaja a Syriza, el partido del primer ministro, Alexis Tsipras. El batacazo ha empujado al líder de Syriza a adelantar las legislativas a junio.

En las europeas destaca también la notable recuperación del antiguo Pasok, refundado con otros grupos de centroizquierda en el Movimiento por el Cambio (Kinal, en sus siglas griegas), que fue el tercer partido más votado. En cuarto y quinto lugar aparecen el Partido Comunista de Grecia y el neonazi Aurora Dorada, que pierde la mitad de los votos con respecto a 2014. Parte de ese apoyo habría ido a Solución Griega, un pequeño partido de extrema derecha, euroescéptico, prorruso y cristiano ortodoxo fundado en 2016 y que se opone tajantemente al acuerdo con Macedonia del Norte para abrir la puerta a su ingreso en la OTAN y a la Unión Europea. Con un 4% de apoyos, esta representación helénica de la antipolítica podría hacerse con uno de los 21 asientos que corresponden a Grecia en la Eurocámara.

Pero los protagonistas de la convocatoria fueron ND y Syriza y su duelo anticipado de cara a las legislativas. En las europeas, ND logró el 33% de los apoyos frente al 24% de Syriza, según resultados preliminares. Con 10 puntos más que en 2014, el partido que lidera Kyriakos Mitsotakis no esperó a la publicación oficial de los resultados para pedir la dimisión inmediata del primer ministro y líder de Syriza, Alexis Tsipras. “Es obvio que los griegos han retirado la confianza a este Gobierno. El primer ministro debe dimitir y convocar elecciones anticipadas lo antes posible”, reclamó Mitsotakis.

De confirmarse los resultados, Syriza sufriría una derrota sin paliativos, mucho mayor de lo esperado pese a la progresiva ampliación de su base política al centroizquierda mediante la incorporación de candidatos independientes o procedentes de formaciones como el liberal To Potami. Fuentes del partido apuntaban en vísperas de la votación su confianza en la participación de los 537.000 nuevos electores, de los que 106.760 han podido votar este domingo con solo 17 años gracias a una ley aprobada en 2016. Según sondeos citados por el portal Macropolis, en la franja de edad de 17 a 24 años la diferencia entre ND y Syriza se redujo a cinco puntos, mientras que entre los pensionistas alcanzó los diez.

Los jubilados han sido uno de los segmentos de población más afectados por los ajustes y recortes del tercer rescate, cuyos efectos, probablemente, costarán también el poder a Syriza en las próximas generales, a tenor de los sondeos. Tsipras había considerado la convocatoria de este domingo una suerte de moción de confianza sobre su gestión y sobre las medidas sociales para revertir los efectos de la austeridad anunciadas tras el fin del rescate, en agosto. Pero la proyectada moción de confianza ha acabado volviéndosele de censura.

En cuanto a los partidos pequeños, To Potami, revelación en las generales de 2015 que llevaron a Syriza al poder y que hace unos meses perdió su grupo en el Parlamento de Atenas, se queda fuera de la Eurocámara, igual que Griegos Independientes (ANEL), socio de Gobierno de Syriza hasta su ruptura por culpa del acuerdo con Macedonia del Norte. La formación Diem25 del exministro de Finanzas Yanis Varoufakis —que se presentaba por Alemania, donde parece no haber tenido suerte— acaricia un escaño, con el 3% de los votos, el umbral necesario para lograr representación parlamentaria.