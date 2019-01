La coalición de Gobierno griega se rompe a causa del acuerdo con Macedonia

El primer ministro griego, Alexis Tsipras, y su socio de Gobierno, el líder de los nacionalistas Griegos Independientes (Anel) y ministro de Defensa del país, Panos Kammenos, negociaron hoy la fractura de la coalición de Gobierno por sus diferencias ante la inminente entrada en el Parlamento heleno del acuerdo con Macedonia.

"Ha habido colaboración durante cuatro años en un Gobierno de unidad nacional. Conseguimos sacar al país de los memorandos. Nuestro primer objetivo ha sido conseguido. El problema con Macedonia no me permite no sacrificar mi puesto", anunció Kammenos tras reunirse con Tsipras.

Esta reunión estaba prevista para el viernes pero la negociación de los pormenores del divorcio de la coalición que gobierna Grecia desde enero de 2015 se retrasó hasta hoy, mientras el Parlamento macedonio conseguía aprobar la noche del viernes los cambios en la Constitución necesarios para que el país se llame Macedonia del Norte.