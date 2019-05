Elecciones europeas, claves en directo: Polémico cara a cara en Holanda entre el primer ministro y el líder de la ultraderecha

Polémica en Holanda por un debate entre el primer ministro y el joven líder de la extrema derecha a horas de que comience la votación en el país.

La fiscalía sueca abre una investigación por presunto acoso sexual al cabeza de lista de los Demócratas Suecos, el principal partido euroescéptico del país.

Theresa May publicará el viernes su proyecto de ley sobre el acuerdo del Brexit mientras aumentan las voces críticas y crece la presión para que dimita.

Avalancha de críticas al primer ministro holandés



A horas de que los holandeses comiencen a votar, el primer ministro, Mark Rutte, está afrontando una avalancha de críticas por haber acordado con el flamante líder de la extrema derecha, Thierry Baudet, un debate televisado en el que no habrá representantes de ninguna otra formación. El cara a cara tendrá lugar a última hora de esta noche y en una cadena pública.

Después de la apabullante victoria de Foro para la Democracia (FvD) en las elecciones provinciales de marzo, la atención mediática está centrada en su líder, el populista Baudet, de 36 años, quien considera que la UE es "un caos completamente antidemocrático" y un "cáncer en proliferación" cuya existencia es "una vergüenza".

Rutte, liberal de derecha y europeísta convencido, retó públicamente a Baudet a celebrar un debate a dos en lo que, según muchos medios y analistas, ha sido un intento de convertir los comicios europeos entre un cara a cara entre liberales europeístas y ultras euroescépticos.

En la misma línea que FvD se pronuncia Geert Wilders, líder del también ultraderechista Partido de la Libertad (PVV) y uno de los referentes políticos del euroescepticismo durante años. "El Gobierno está sobrecargando a Holanda, enviando miles de millones de euros a los países del sur de Europa y abriendo nuestras fronteras para tener contenta a la Unión Europea", según su percepción.

Las encuestas pronostican que el FvD de Baudet obtendrá la mayor cuota de votantes euroescépticos y que se disputará la primera posición con el VVD del primer ministro Rutte. Ambas formaciones obtendrían en torno al 15% de los sufragios. A los socialdemócratas y los democristianos, los sondeos les otorgan un porcentaje de votos ligeramente inferior (12-13%). Los ciudadanos alemanes votan este jueves para escoger a 26 de los 751 eurodiputados que formarán parte de la próxima legislatura de la Eurocámara (2019-2024).

Además, la noche del martes dimitió el subsecretario de Estado para Migración, Mark Harbers, por las acusaciones de haber presentado al Congreso un informe engañoso sobre crímenes cometidos por solicitantes de asilo.

Mark Rutte, junto a la canciller alemana, Angela Merkel, el pasado jueves en Berlín. ODD ANDERSEN AFP

El informe, publicado la semana pasada, recoge crímenes cometidos por solicitantes de asilo en el país durante 2018 y diferenció crímenes menores como el robo en tiendas o de bicicletas, mientras agrupaba otros como violaciones y asesinatos bajo la etiqueta de "otros". Así, Harbers fue acusado de intentar ocultar las cifras sobre presuntas violaciones y asesinatos, cuatro y 31, respectivamente, según ha recogido el portal local de noticias Dutch News.

El cabeza de lista de los Demócratas Suecos, investigado por acoso sexual

La fiscalía sueca ha abierto este miércoles una investigación por presunto acoso sexual a Peter Lundgren, eurodiputado y cabeza de lista de los Demócratas Suecos (DS) para las elecciones de esta semana.

Lundgren, eurodiputado desde hace cinco años, reconoció hace unos días que había tenido una conducta inapropiada con su colega de partido Sara-Lena Bjalko. El acusado no ha hecho ninguna declaración tras el anuncio de la fiscalía y los Demócratas Suecos —la principal formación euroescéptica y de ultraderecha en el país escandinavo— tampoco han tomado ninguna medida.

En un vídeo publicado esta semana en YouTube por el partido, Lundgren pedía perdón a Bjalko y explicaba que los hechos habían sucedido hacía un año durante una fiesta, además de achacar su conducta al alcohol.

Los delitos sexuales han sido un tema destacado en el debate político en Suecia. El líder de los DS, Jimmie Akesson, aseguró hace unas semanas que era un problema “importado con la inmigración”.

Jimmie Akesson, líder de los Demócratas Suecos. MICHAEL CAMPANELLA Getty

El rechazo a la inmigración extracomunitaria es uno de los ejes centrales del discurso de los DS, que según las encuestas obtendrán la segunda posición (17-18% de los votos) en las elecciones europeas. La primera posición sería para los socialdemócratas del primer ministro Stefan Löfven (22-23%).

May publicará el viernes su propuesta sobre el acuerdo del Brexit

La primera ministra británica, la conservadora Theresa May, ha anunciado este miércoles en la Cámara de los Comunes que publicará el viernes el proyecto de ley sobre el acuerdo del Brexit, a fin de que los diputados tengan tiempo de "estudiarlo" antes de que sea votado a principios de junio.

May ha pedido a los parlamentarios que apoyen la tramitación de esta legislación, que podrán enmendar a su gusto, para asegurar la salida del Reino Unido de la Unión Europea antes del receso veraniego, después de que el tratado negociado con los Veintisiete fuera rechazado ya en tres ocasiones previas.

La líder conservadora, que afronta enormes presiones para que dimita, reiteró las diez promesas que ya hizo el martes a los diputados a cambio de que aprueben el texto legislativo, entre ellas votar eventualmente sobre si se ha de celebrar un segundo referéndum.

El proyecto de ley del acuerdo de retirada de la UE debía en principio votarse una vez los Comunes ratificaran el pacto sellado con Bruselas, pero, como esto no ha sucedido, la jefa del Gobierno ha decidido impulsar la legislación como otra vía para secundar el tratado.

La primera ministra británica, Theresa May, en el Parlamento durante la sesión de este miércoles. EFE

Sin embargo, tanto la oposición laborista como buena parte de los tories han rechazado esta complicada maniobra y han adelantado que votarán en contra del texto en la primera fase de su trámite parlamentario.

El dirigente laborista, Jeremy Corbyn, ha incidido este miércoles en que el bautizado por May como "nuevo plan del Brexit" no es más que "una versión reempaquetada" del anterior y ha lamentado que el Gobierno "no ha modificado su postura".

La primera ministra no ha precisado en su comparecencia de este miércoles en qué fecha tendrá lugar la primera votación del proyecto de ley —que daría paso a la presentación de enmiendas al mismo— y se ha limitado a señalar que será después del receso parlamentario previsto del 27 de mayo al 2 de junio.

En las últimas semanas, los tories dedican más tiempo a hablar de los posibles sustitutos de May, y sus posibilidades, que del propio Brexit, o de las elecciones al Parlamento Europeo que se celebran este jueves y en que, según las encuestas, ganará el Brexit Party de Nigel Farage, con hasta más de un tercio de los votos.

La parálisis del Brexit forzó al Reino Unido a celebrar las elecciones al Parlamento Europeo de esta semana. La participación británica supone que la Eurocámara mantenga sus actuales 751 escaños. El Brexit había obligado a replantear la composición del Parlamento Europeo que debía pasar de 751 a 705 escaños.