May presenta esta tarde la última alternativa para salvar su Brexit

Theresa May sabe que sus días como primera ministra del Reino Unido están contados. Su empeño ahora, en la cuenta atrás, se centra en intentar salir por la puerta grande —y lograr la aprobación de su plan del Brexit— en vez de ser despojada de un modo humillante de la autoridad y el cargo por sus propios compañeros de partido.

May presenta en la tarde de este martes ante el Parlamento el texto de la Ley del Acuerdo de Retirada (WAB, en sus siglas en inglés). Downing Street lo ha vendido, antes de que se conozca su contenido, como "un nuevo acuerdo" que incorporará novedades significativas. Nuevo, en términos formales, porque al ser el texto que desarrolla legalmente el plan rechazado ya en tres ocasiones por Westminster, la oficina de la primera ministra ha incorporado en él todos los avances negociados con los laboristas. Aquellas conversaciones no terminaron bien, pero sirvieron para establecer puntos comunes: mayor protección a los derechos de los trabajadores y de los consumidores, en línea con las establecidas por Bruselas; más garantías medioambientales; y sobre todo, la posibilidad de que, a través de enmiendas, los diputados no pierdan el control del proceso y puedan mejorar el texto en los siguientes meses.

Utilizará de este modo la primera ministra una doble estrategia: a la oposición le enviará el mensaje de que, si dan su apoyo al texto, ya no será posible que el líder conservador que venga detrás de ella puede hacer borrón y cuenta nueva. A los conservadores moderados les insistirá en que, con su respaldo, habrán cumplido la promesa dada a los electores de poner en marcha el Brexit y quedará por delante una fase negociadora con Bruselas en la que todo estará aún por definir.

Esos son los argumentos formales para sacar adelante el último intento desesperado de May para que su plan del Brexit sea aprobado. Pero los números siguen sin sumar. Los euroescépticos ya han proclamado su intención de rechazar la ley, antes incluso de conocerla. Y los laboristas, no ya su dirección sino su mayoría moderada, no quiere ni oír hablar del Brexit si no viene acompañado de la garantía de un segundo referéndum, una opción a la que May sigue negándose. Está por ver además si la primera ministra se atreverá a sugerir la idea de una unión aduanera reforzada con la UE, objetivo principal de la oposición y motivo para declarar la guerra entre el ala dura de los conservadores.

Sea cual sea el resultado, May ya no tiene camino de vuelta. Si el texto resultara milagrosamente aprobado, debería cumplir con su palabra y anunciar su retirada, una vez concluyera el proceso legislativo. Si fracasa de nuevo, ya ha asegurado ante la dirección del grupo parlamentario conservador que aclarará de inmediato el calendario de su partida. En las últimas semanas, los tories dedican más tiempo a hablar de los posibles sustitutos de May, y sus posibilidades, que del propio Brexit, o de las elecciones al Parlamento Europeo previstas para el próximo jueves, que consideran de antemano una derrota anunciada.