Boris Johnson peleará por el liderazgo de los ‘tories’

Boris Johnson no ha sorprendido a nadie con su anuncio, pero ha logrado agitar aún más las aguas del Partido Conservador. Preguntado si sería candidato en una futura batalla para liderar la formación, en un acto empresarial al que asistía este jueves en la localidad de Manchester, el líder euroescéptico y exalcalde de Londres ha sido escueto pero claro: "Por supuesto, iré a por ello", ha dicho.

Como todo lo que ocurre últimamente en la política británica, el anuncio debe ser tomado con cierta precaución. En primer lugar, porque aún no hay fecha fija para la dimisión de Theresa May. La primera ministra se comprometió a abandonar el cargo una vez lograra que su acuerdo del Brexit obtuviera el apoyo del Parlamento. Ya ha sido rechazado hasta en tres ocasiones. Downing Street ha sugerido en los últimos días que May volverá a realizar un cuarto intento a principios de junio.

Para entonces, calcula, el batacazo que previsiblemente se darán los tories en las elecciones al Parlamento Europeo del próximo día 23 habrá convencido a muchos diputados de la necesidad de plantar cara al Partido del Brexit del ultranacionalista Nigel Farage. Pero una cosa son los cálculos de May y otra la realidad. No dejan de llegar señales de que su plan está ya muerto y no tiene posibilidad alguna de salir adelante. Los últimos en dejárselo claro han sido los unionistas norirlandeses del DUP, que sostienen la mayoría parlamentaria del Gobierno.

En el caso de que, bien por un nuevo fracaso parlamentario de su acuerdo del Brexit, bien por un motín interno que nadie descarta a estas alturas, May acabara abandonando su cargo, son ya varios los candidatos que han comenzado a postularse. Dominic Raab, el exministro para el Brexit; Andrea Leadsom; la ministra al frente de las Relaciones con el Parlamento; Amber Rudd, ministra de Pensiones, o Sajid Javid, ministro del Interior.

Pero el más popular de todos ellos entre las bases conservadoras sigue siendo Johnson, según todas las encuestas. Aunque muchos de sus compañeros han mostrado su repulsa a que alguien tan atrabiliario como el político educado en Eton pueda tomar las riendas del país. Y recuerdan además que ya flaqueó en una primera ocasión. Después de la dimisión de David Cameron, conocido el resultado del referéndum de 2016 a favor del Brexit, Johnson era el número uno de todas las apuestas. La puñalada por la espalda de Michael Gove, el actual ministro del Medio Ambiente y uno de los políticos más brillantes de la escena británica, hundió el ánimo de Johnson, que tiró la toalla al ver cómo su principal asesor y aliado decidía presentarse por su cuenta.