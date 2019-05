Renuncia una ministra mexicana tras ordenar retrasar un vuelo comercial

El día de ayer causé un retraso a los pasajeros y tripulación de un vuelo comercial. El verdadero cambio requiere que nadie tenga privilegios y que el beneficio de uno, así sea para cumplir con sus funciones, no esté por encima del bienestar de la mayoría. — Josefa Gonzalez Blanco Ortiz Mena (@Josefa_GBOM) May 25, 2019

La secretaria (ministra) mexicana de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Josefa González Blanco, ha dimitido este sábado por la tarde después de que se conociese que había ordenado retrasar en casi 40 minutos la salida de un avión de Aeroméxico que cubría la ruta entre Ciudad de México y Mexicali. Según trascendió el viernes, la antigua aerolínea mexicana de bandera -hoy de titularidad privada y cotizada en Bolsa- recibió una llamada para solicitar que el avión esperase a una funcionaria, de la que no se dijo el nombre. La de González Blanco es la segunda dimisión de un alto cargo del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador (Morena, izquierda) en menos de una semana, después de que el martes dejase su cargo el director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Germán Martínez, denunciando injerencias de altos funcionarios de la Secretaría de Hacienda.

El presidente mexicano ha aceptado la renuncia de González Blanco poco después de que se hiciese pública. "No podemos ser tolerantes con actos de prepotencia", ha dicho en una gira política de San Luis Potosí. "Tenemos que actuar con rectitud: cero corrupción, cero influyentismo, cero nepotismo. Ninguna de esas lacras en política", ha agregado antes de afirmar que la salida de su colaboradora es "lo más conveniente".

"El día de ayer, al iniciar una gira de trabajo, causé un retraso a los pasajeros que viajaban en el avión y a su tripulación. No hay justificación. La verdadera transformación de México exige total congruencia con los valores de equidad y justicia", ha dicho la ya exsecretaria en una carta dirigida a López Obrador que ella misma ha publicado en la red social Twitter. "Nadie debe tener privilegios y el beneficio de uno, así sea para cumplir sus funciones, no puede estar por encima del bienestar de la mayoría. Los servidores públicos debemos ser los primeros en poner el ejemplo".

Voy a Mexicali. A punto de despegar, el avión detiene su marcha el capitán informa que “por orden presidencial“ debe regresar por un pasajero.neta? Son mis nervios, intolerancia o es una mamada? 🤬Estos de 4ta se superan diario @jrisco @AreliPaz @Pajaropolitico @LeonKrauze — Jorge R Rioja (@CoACHconsultor) May 24, 2019

El vuelo 198 de Aeroméxico tenía previsto partir del aeropuerto capitalino rumbo a Mexicali a las 9:30 de la mañana del viernes, pero no lo hizo hasta 38 minutos después. Justo antes de despegar, algunos usuarios de redes sociales publicaron que el comandante informó de que no podía hacerlo por "orden presidencial". Ya este sábado, en un segundo tuit escrito poco después de que hiciese pública su renuncia, González Blanco ha negado tajantemente que se tratase de una orden del presidente o de su círculo más cercano. "No hubo orden presidencial para retrasar la salida del avión; soy la única responsable de lo ocurrido. Presidencia jamás intervino", ha dicho en un intento de que el exceso no salpicase al mandatario, quien, con la salida de la titular de Medio Ambiente cierra una de sus semanas más complicadas desde que llegó a la presidencia del país norteamericano, el pasado 1 de diciembre.

López Obrador llegó al cargo con la promesa de que todos los altos cargos, incluido él mismo, se desplazarían en vuelos de línea regular y no en aviones oficiales como parte de su paquete de austeridad y para marcar distancias con los "privilegios del pasado" que ha denunciado reiteradamente, tanto en la pasada campaña electoral como en sus primeros meses al frente de la segunda mayor economía de América Latina.