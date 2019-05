El 74% cree que la UE beneficia a España

España, tan polarizada en muchos terrenos, expresa una valoración rotunda respecto a las ventajas que ofrece la Unión Europea. Un 74,4% de los votantes considera que la pertenencia al bloque comunitario ha resultado beneficiosa, según la pregunta directa formulada en la encuesta preelectoral que ha realizado para EL PAÍS la empresa 40dB. Aunque el grado de satisfacción varía en función de la ideología de los votantes, incluso el más bajo, el que se da entre los votantes de Ahora Repúblicas (Esquerra, Bildu y BNG), supera el 63%.

Los votantes del PP son los que expresan mayor adhesión a la idea de España como miembro de la UE. Un 88,7% de quienes eligen a este partido, que gobernaba España cuando entró en vigor el euro, en 2002, cree beneficiosos los efectos de integrar el club comunitario. Un porcentaje similar (87,9%) se da entre quienes apoyan al PSOE, el partido en el poder cuando España ingresó en la UE, en 1986. Ciudadanos, que desde su nacimiento ha exhibido credenciales europeístas, obtiene resultados similares. Un 86,5% de sus votantes defiende la pertenencia a la familia europea.

Aunque el porcentaje es también mayoritario, los partidarios de Unidas Podemos muestran más diversidad. Un 69,8% respalda sin ambages el proyecto europeo, pero el 15% muestra dudas (el porcentaje más alto en esa casilla). Tanto Podemos, que obtuvo sus primeros representantes políticos en el Parlamento Europeo en 2014, como Izquierda Unida, que integra la coalición, han mostrado una visión crítica de la integración europea, especialmente a raíz de las crisis de los últimos años: la del euro y la migratoria. Hoy la lectura de que los sacrificios exigidos a los países del sur durante la Gran Recesión fueron excesivos es compartida por más fuerzas (también la socialdemocracia europea).

Paradójicamente, los votantes deVox, una fuerza escéptica con muchos aspectos de las políticas comunitarias, muestran mayor grado de aprobación: un 74,4% defiende la pertenencia española, porcentaje idéntico a la media. La formación, con poca tradición de discurso europeo, se ha esforzado en las últimas semanas por defender iniciativas como la política agraria común, pero dejando clara su oposición a ceder más competencias a Bruselas.

El apoyo también es elevado (78,4%) entre los votantes de Junts, la candidatura que encabeza Carles Puigdemont. Más resistencia muestran los que eligen la papeleta de los partidos que conforman la candidatura Ahora Repúblicas. Un 23,3% de ellos señala que pertenecer a la UE no ha beneficiado a España. Otro 13,3% no sabe o no contesta. La experiencia del procés —ningún país o institución europeos ha avalado al movimiento independentista, aunque sí ha habido respaldo de algunos sectores en diferentes países europeos— puede haber condicionado estos resultados.

Más allá de la experiencia pasada, la encuesta pregunta a los votantes sobre el futuro. Aunque ningún partido plantea en España cambios respecto a la pertenencia al club comunitario, 40dB pregunta si el país debería seguir en el euro y en la UE. El 71% considera que habría que continuar con los dos proyectos, aunque un 13% aboga por abandonar la moneda única y continuar solo en el bloque europeo (no hay ningún país de la UE que haya salido de la moneda única).

Las tendencias son similares a las expresadas en la pregunta sobre la pertenencia, con los votantes del PP, del PSOE y de Ciudadanos como los más entusiastas. En las opciones de futuro, Unidas Podemos manifiesta las mayores dudas sobre el statu quo, aunque un 64,2% respalda continuar en Europa y con el euro como divisa.

Paraguas protector

Menos contundente —aunque también mayoritaria— es la percepción de cuánto protege la UE frente a una crisis mundial. Con la reciente experiencia de la Gran Recesión, que desde 2008 afectó a buena parte del mundo y se agudizó en la zona euro a partir de 2012, los ciudadanos confían menos en el paraguas protector de la UE. Pese a todo, casi dos de cada tres encuestados consideran que pertenecer a esta organización protege mucho (18,2%) o bastante (45,9%) de las sacudidas mundiales. De nuevo, los más convencidos son los votantes del PP, Ciudadanos y PSOE y los más críticos, los que votan a Esquerra, a Unidas Podemos y a Puigdemont.

Los datos de esta encuesta corroboran que el sentimiento favorable a la UE es bastante transversal y que constituye uno de los escasos consensos que se dan en la política española. El apego a la UE se ha resentido menos que el de otros vecinos comunitarios con el paso de la crisis. Italia, un país menos golpeado, arroja respuestas más críticas. Uno de cada cuatro italianos rechazó la frase de que los europeos tienen más cosas en común de las que los separan en un Eurobarómetro divulgado el pasado abril.

Una aceptación superior a la media del club comunitario El Eurobarómetro, la encuesta que realizan periódicamente las instituciones europeas para conocer el estado de ánimo de los ciudadanos sobre diversas cuestiones, también sondea la pertenencia de los Estados miembros al club comunitario. La última vez que se lanzó esta pregunta directa, hace un año, el 68% de los españoles la consideró positiva para el país. La media europea apuntaba a un 60%. En cambio, solo el 26% de los españoles (el 32% en la media) consideraba que las cosas iban “en la dirección correcta”. El resultado difiere enormemente cuando las preguntas sobre la adhesión a la UE se formulan de modo distinto. Preguntados el pasado abril sobre si los europeos tenían más elementos en común de los que los separaban, un abrumador 80% dijo que lo que los unía era superior (en España, el 81%).

El enorme grado de adhesión que muestra España hacia la UE contrasta con la baja participación en las elecciones. Aunque la encuesta de 40dB solo cifra en el 3,9% de los entrevistados la intención de abstenerse, la experiencia indica que el porcentaje está infravalorado. En 2014 votó el 43,8% del censo en España. La coincidencia en esta ocasión con municipales y algunas autonómicas hace presagiar una mayor participación.