La Junta Electoral avala que Junqueras y Comín participen en un debate telemáticamente

La Junta Electoral Provincial de Barcelona ha avalado este lunes que el candidato de ERC a las elecciones europeas, Oriol Junqueras, y el número 2 de Junts per Catalunya, Toni Comín, participen en el debate electoral de TV3 por vía telemática desde la cárcel de Soto del Real y desde Bélgica, respectivamente. El órgano electoral considera que no puede prohibirse su presencia en este acto electoral, aunque abre la puerta a que la cárcel pueda plantear objeciones, ya que la dirección del centro penitenciario ha asegurado que la participación de Junqueras en el debate tendría un resultado "gravemente perturbador" para el funcionamiento de la prisión.

La resolución de la Junta Electoral Provincial es en respuesta a los escritos presentados por PP y Ciudadanos, que cuestionaban la presencia de los dos dirigentes independentistas en el debate. El órgano electoral da la razón a las alegaciones presentadas por ERC y Junts per Catalunya. "No puede prohibirse la participación en el debate por vía telemática, si bien deberán extremarse las cautelas para que esa circunstancia no comporte ventajas para ninguno de los candidatos", expone.

El elegido para debatir en TV3 por Junts per Catalunya es Toni Comín. En un tuit, el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, candidato de esta formación a las europeas, ha asegurado que presentarán al debate a su número dos siempre que Junqueras no pueda acudir. "No sería justo, no queremos una ventaja fruto de la represión", explica Puigdemont en su apunte en Twitter. Y añade que, si finalmente la Junta Electoral permite a Junqueras estar en el debate, el propio Puigdemont también acudirá: "Si él está, yo también estaré. Y estoy muy emocionado por estar con él. No nos dividirán".

El órgano electoral alega que la Corporación Catalana de Medio Audiovisuales (CCMA) está dispuesta a "implementar los medios necesarios y adaptar el formato del debate" para que los dirigentes puedan participar en él. Recuerda que tanto Junqueras como Comín son candidatos de su partido y que, antes de convocarse las elecciones y de que fueran designados, ya se conocía su condición de preso y de residente en Bélgica, respectivamente, por lo que ahora no se puede esgrimir estos dos condicionantes como motivo para excluirlos del debate.

La resolución de la Junta tiene un voto particular firmado por el vocal Pablo Nuevo, que afirma no compartir la argumentación "de la mayoría" y presenta argumentos discrepantes que avalan el escrito presentado por el PP y Cs. El vocal alega que Cs y PP han reiterado durante la campaña que ven falta de neutralidad en los medios públicos catalanes, y concluye que no está descartado que Comín y Junqueras, entrando por vía telemática, puedan obtener "alguna ventaja" respecto a los candidatos que estén en el plató.