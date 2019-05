Puigdemont prevé ser eurodiputado y descarta presentarse a las elecciones catalanas

El expresidente carles Puigdemont, en el acto de inicio de campaña. FOTO: Quique García (EFE) / VIDEO: EFE

El expresidente de la Generalitat y candidato de Junts per Catalunya a las elecciones europeas, Carles Puigdemont ha asegurado hoy que su intención es ejercer como eurodiputado en caso de salir elegido y poder recoger el acta pese a su situación de fugado de la justicia española. Y para demostrar que su interés no es otro que el de ocupar el escaño en la eurocámara ha afirmado que no tiene previsto volverse a presentar a unas elecciones autonómicas. En una conferencia de prensa este lunes desde Bélgica ha calificado su entrada al Parlamento Europeo como una "estación término": "No tengo ningún interés en ser candidato a unas elecciones al Parlament". En este sentido, ha considerado que la legislatura actual, que encabeza el gobierno de Quim Torra, debe ser larga, y ha restado importancia a las tensiones que existen en el seno del Govern, compartido entre JxCat y ERC. "Este gobierno ha demostrado una capacidad de resiliencia extraordinaria", ha afirmado.

El expresidente catalán ha querido demostrar con esta promesa su compromiso con el Parlamento europeo. Sin embargo, en otras ocasiones ha formulado compromisos sobre su futuro político que después no se materializan. En este sentido, destaca cuando aseguró que solo quería ser presidente de la Generalitat durante 18 meses o cuando prometió regresar de Bélgica si ganaba las elecciones de 2017.

Puigdemont no ha aclarado el sentido del voto de su grupo parlamentario el próximo jueves, cuando la cámara catalana deberá decidir si designa o no senador al socialista Miquel Iceta, propuesto para presidir el Senado. "No discutimos que el PSC tenga un senador, pero creo que fue precipitado por parte de Pedro Sánchez nombrar presidente del Senado a una persona que no es senador, y cuya designación depende del Parlament", ha dicho Puigdemont por videoconferencia en una rueda de prensa de la Agència Catalana de Notícies. El expresidente ha asegurado que "se esperaba otra actitud de Iceta", a quien ha acusado de impulsar la aplicación del artículo 155, y ha destacado que "siempre hay tiempo para que haya no gestos, sino cambios reales".

La propuesta de Iceta como presidente del Senado ha dado lugar a una situación insólita: tradicionalmente, los grupos parlamentarios respetaban la designación de los senadores propuestos por otras formaciones. En este caso, la votación que hará el Parlament el jueves para hacer senador al líder socialista está abierta. Puigdemont ha afirmado que la pretensión de Sánchez de proponer a Iceta como presidente de la Cámara Alta sin esperar a que el Parlament se pronuncie ha sido "una falta de respeto". "Con las cosas que han pasado en Cataluña, con la aplicación del 155 en la que colaboró Iceta, creo que las cosas se tendrían que haber hecho bien y explicarlas mejor", ha avisado.

Según el expresidente de la Generalitat, su grupo no pone condiciones al nombramiento de Iceta, pero tampoco aclara si lo permitirá. "Me hubiese gustado ver a otro Iceta en este año y medio. Es un tema humano: yo lo he visto burlarse de los presos y los familiares. Ni él ni nadie del socialismo se han puesto en contacto conmigo en este año y medio", ha explicado. Según Puigdemont, ha faltado en Iceta "el reconocimiento y el interés por el otro".

Puigdemont se presenta como candidato de Junts per Catalunya-Lliures per Europa después de que la Junta Electoral Central lo excluyese de la lista, y fuese restituido más tarde por decisión del Tribunal Constitucional. El expresidente ha asegurado que su candidatura "lo ha tenido muy difícil" y ha augurado que las complicaciones no desaparecerán. Para ser eurodiputado Puigdemont, que huyó a Bruselas tras declarar la independencia en 2017, deberá recoger el acta en Madrid, cosa que le expone a ser detenido, ya que está procesado por un presunto delito de rebelión por su participación en el procés. "Mi intención es recoger el acta de eurodiputado", ha asegurado.