Artadi: “Si proponer a Iceta al Senado solo porque es catalán es un gesto, es que no han entendido nada”

La exconsejera de Presidencia y número dos de la candidatura de Junts per Catalunya (JxCat) a las elecciones municipales en Barcelona, Elsa Artadi, ha asegurado este viernes, en una rueda de prensa en la Agència Catalana de Notícies, que no basta como “gesto” de los socialistas el haber propuesto a Miquel Iceta como presidente del Senado. “Este chantaje para que lo votemos solo porque es catalán es alucinante. Demuestra que nos conocen muy poco”, ha señalado la candidata. Artadi ha asegurado que los partidos independentistas siguen en la mesa de diálogo, pero que en el otro lado no hay nadie. “El PSC y Pedro Sánchez tienen que dar un giro en su actitud, definir si van hacia el 155, los presos y los exiliados, o hacia dialogar, negociar y apostar por la democracia”, ha afirmado.

La propuesta de Iceta como presidente del Senado soliviantó a los partidos independentistas. Iceta no es senador, y para ser designado —y optar más tarde a la presidencia de la Cámara territorial— necesita la aprobación del Parlamento catalán. ERC ya avisó que votaría en contra, y este jueves Artadi ha dejado claro que JxCat no regalará sus votos. “Demuestran que no han entendido nada. Iceta es una persona que apoyó el 155, y que no fue capaz de mirar a la cara a los familiares de los presos cuando estos entraron en la cárcel”, ha puntualizado.

La exconsejera ha recordado que la rueda de prensa la tenía que haber protagonizado el número uno de la lista, Quim Forn, en prisión preventiva por el juicio del procés. La Junta Electoral Central denegó el jueves por la noche la participación de Forn en este acto alegando que la sala de videoconferencias de la cárcel de Soto del Real estaba ocupada.

En su opinión, el giro que debe hacer el socialismo si pretende pactar con los independentistas no puede limitarse a un “gesto”, sino que debe pasar por el diálogo y la negociación. “Nosotros estamos donde estábamos. El que tiene que hacer un giro definitivo es Pedro Sánchez”, ha señalado, también en referencia a los posibles pactos de investidura en el Congreso.

Críticas a Maragall

Sobre la contienda municipal, Artadi ha cargado duramente contra la alcaldesa, Ada Colau, en materia de seguridad, vivienda y el top manta. Y también ha marcado distancias con su rival independentista, Ernest Maragall, candidato de ERC. “Si Maragall hubiese querido garantizar un alcalde independentista, hubiese podido aceptar la unidad que ofrecimos”, ha recordado. En este sentido, ha acusado al republicano de ser solo “un recambio” de Colau, y de no asegurar, con el pacto con los comunes, que haya un alcalde independentista. “No es o Maragall o Colau. Es Maragall y Colau. Nosotros somos los que hemos dicho que queremos un cambio de verdad”, ha sentenciado.

La candidata de JxCat ha asegurado que “el problema de la inseguridad es obvio”. “Los hechos delictivos han aumentado un 30% en solo cuatro años, niveles de delincuencia de los años ochenta”, ha afirmado. Artadi ha acusado al gobierno de Colau de no creer en la policía, y ha prometido que, si gobiernan los neoconvergentes, a final del mandato se habrá pasado de 2.700 agentes a 3.300.