Junts per Catalunya lo fía todo a Puigdemont para mantener el pulso a ERC

Junts per Catalunya consiguió resistir en las elecciones generales de finales de abril, pese a la debacle que le pronosticaban las encuestas, y pese a que ERC le arrebató la hegemonía al doblarle en diputados. Lejos de hacer autocrítica, los dirigentes del espacio heredero de la antigua Convergència fijaron la mirada a un mes vista: el ciclo electoral que termina con los comicios municipales y europeos dirimirá la salud de los neoconvergentes. Esta vez lo fían todo al tirón electoral del expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, candidato a las europeas, para mantener el pulso a los republicanos. En el acto de inicio de campaña, Puigdemont ha pedido este jueves el voto, por videoconferencia, para "llevar la voz del 1 de octubre a Europa".

Puigdemont ha conocido este mismo jueves que finalmente puede presentarse a las elecciones europeas con la lista Junts-Lliures per Europa. Su candidatura, junto con la de los exconsejeros Toni Comín y Clara Ponsati, fue excluida por la Junta Electoral Central, y no ha sido hasta esta tarde que el Tribunal Constitucional ha confirmado que sí podían presentarse. El expresidente ha cargado muy duramente contra el Estado por esta cuestión. "Nos tenéis que ayudar para que entremos los tres eurodiputados que querían apartar. Porque con nuestra victoria, Europa ya no tendrá excusas y el Estado tendrá muchas más dificultades para intentar imponer su relato", ha afirmado.

Puigdemont, que después de la declaración de independencia de octubre de 2017, y ante la pasividad de la Unión Europea, había criticado con dureza a las instituciones europeas, se ha presentado este jueves como europeísta. "Esta Europa, que tiene muchos problemas, tiene que encontrar una solución que pasa por Cataluña. Cataluña o será europea o no será, de la misma forma que Europa o será catalana o no será", ha sentenciado. Puigdemont rivalizará con Oriol Junqueras, candidato de ERC para las europeas. Aunque no se ha referido a los republicanos, ha dejado claro su mensaje: "La nuestra es la lista que molesta".

En el acto de Junts per Catalunya, que ha llenado hasta los topes el auditorio de la Fundación Antoni Tàpies, han participado también el abogado Gonzalo Boye y el exalcalde Xavier Trias, que, durante la incertidumbre sobre si Puigdemont podría presentarse o no, se propusieron como sustitutos. "Esto ya no es una cuestión legal, es una cuestión de que votéis", ha dicho Boye.

También ha participado al acto el expresidente de la Generalitat Artur Mas, quien ha arengado a los presentes a votar a Junts per Catalunya y a "la voz del soberanismo libre en Europa". Mas, que según fuentes del PDeCAT no se descartaba para liderar un partido más pragmático en el futuro, se ha presentado como "desobediente" --fue inhabilitado por la organización de la consulta del 9-N-- y ha precedido con su discurso al presidente Quim Torra y a la número dos de la lista para la alcaldía de Barcelona, Elsa Artadi.

Artadi ha reivindicado a Joaquim Forn, en prisión preventiva por el juicio del procés y número uno de los neoconvergentes en las municipales de Barcelona. "Somos los que no nos rendimos nunca", ha asegurado. Artadi, exconsejera de Presidencia hasta hace unos meses, ha agitado el fantasma del tripartito para pedir que no se vote a su principal rival en el independentismo, ERC. "Barcelona lo que necesita es un cambio, no un recambio, y lo que no necesita es un nuevo tripartito", ha dicho.

La candidata también ha cargado contra la gestión de la alcaldesa, Ada Colau. "Estamos en una espiral de inseguridad. Nunca ningún Ayuntamiento lo había hecho tan mal. Estamos como en los años 80", ha asegurado.