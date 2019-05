Colau reprocha a Artadi la falta de inversión de la Generalitat en Barcelona

Cara a cara radiofónico este jueves entre las candidatas a la alcaldía de Barcelona Ada Colau (Barcelona en comú) y Elsa Artadi (PDeCAT). Un debate que se ha celebrado en SER Catalunya y en el que las contrincantes han tenido un duro enfrentamiento, aunque en un tono cordial. Artadi ha reprochado a la actual alcaldesa la situación de la ciudad en materia de inseguridad o los problemas relacionados con la vivienda, y Colau ha responsabilizado en gran medida a la Generalitat, por la falta de inversiones en la ciudad, y al anterior gobierno de Barcelona, por sus políticas “más que business friendly, salvaje friendly, la ley de la selva”. “Ustedes son responsables de décadas de gobiernos neoliberales que nos han llevado donde estamos, que ahora me quiera dar lecciones de derechos sociales no es muy creíble”, ha espetado la alcaldesa.

En materia de seguridad, Colau ya arremetió a comienzos de semana contra el consejero de Interior, Miquel Buch, a quien acusó de haber abandonado la seguridad en la ciudad. Este jueves ha asegurado que con los anteriores consejeros con los que ha coincidido durante el mandato (Jordi Jané y Joaquim Forn) tuvo una relación “de lealtad institucional”, pero que Buch ha tenido “muchos problemas” por su negativa a reforzar la presencia de Mossos d’Esquadra en la ciudad. Colau ha revelado que 200 Mossos quieren pasar a la Guardia Urbana porque las condiciones de trabajo, ha asegurado, son mejores.

Sobre vivienda, Artadi ha reprochado a Colau que haya incumplido sus promesas: “Ni existen los 80.000 pisos vacíos ni se han hecho los 8.000 que prometió”. Y la alcaldesa ha contestado que, pese a tratarse de una competencia autonómica, el Ayuntamiento aporta el 80% de las inversiones al Consorcio de Vivienda y que el consistorio tiene “72 promociones en marcha en la ciudad y la Generalitat, dos”. Además, Colau ha echado en cara a Artadi “que ayer votaran con el PP en contra de la regulación de los precios del alquiler” y ha tachado de “humo” la LAU catalana de la que la Generalitat habla, pero no ha llegado a aprobar.

En algunos momentos el debate ha derivado en un partido de tenis de reproches. “El parque de vivienda pública es una miseria después de décadas de Gobiernos de Convergència”, ha espetado Colau, “son responsables del desahucio exprés, la reforma laboral, de privatizaciones y de recortes, que ahora me quiera dar lecciones de derechos sociales no es creíble”. A su turno, Artadi ha afirmado que “33 años de gobiernos socialistas en Barcelona” tampoco sirvieron para hacer un buen parque de vivienda pública, porque los pisos se vendían, y ha recordado que el primer alcalde “en no vender más suelo fue Xavier Trias”.

En el capítulo sobre la influencia del procés en la política municipal y de los futuros pactos postelectorales, Colau ha vuelto a arremeter contra el PDeCAT, esta vez en clave interna del Ayuntamiento: “Ustedes están en contra de regular el turismo, del dentista municipal, de recuperar la gestión pública del agua, del tranvía por la Diagonal para quitar coches, privatizaron las guarderías, suvbencionaron la Fórmula 1, eliminaron buses de barrio... y todo esto no es culpa del Estado”. “No puede ser que en nombre del procés y la represión escondan unas políticas neoliberales”, ha zanjado.