La lucha por el control del Ejército en Venezuela

El jefe del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) es un hombre a la fuga. El general Manuel Ricardo Cristopher Figuera, director de la policía política hasta el martes, ahora es perseguido por el régimen de Maduro después de la liberación de Leopoldo López, condenado a 13 años de arresto domiciliario, facilitada por varios de sus agentes.

No hubo un pronunciamiento oficial de respaldo a la oposición, pero una carta difundida en redes sociales y, supuestamente de su autoría, reconoce a Maduro como presidente, aunque critica el deterioro del país por la corrupción y la desinversión. “Hay quienes se han atrevido a llamarme traidor o vendido; pues a ellos les digo que muy poco me conocen, porque tengo un alto sentido de la lealtad”, señala la misiva.

El episodio reveló que el mandatario no tiene el control pleno de los jefes de los cuerpos de seguridad. Maduro devolvió la jefatura de la policía política al general en jefe Gustavo González López, destituido tras la muerte del concejal Fernando Albán, en octubre, tras caer del piso 10 del Sebin en Caracas, y por un incidente con la caravana presidencial. El militar es leal a Diosdado Cabello, número dos del régimen venezolano.