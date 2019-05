“Pase lo que pase, seguimos”

La gente salió a la calle sin mucha idea por donde ir. Gente con banderas, franelas blancas y gorras con el tricolor venezolano se vio por toda Caracas. Para la marcha de este 1 de mayo se anunciaron 10 puntos de concentración, pero no se dijo si habría un destino final, sobre el que había grandes expectativas luego de la sublevación militar del martes y el nuevo desafío de Juan Guaidó al régimen de Nicolás Maduro que significó la liberación del dirigente Leopoldo López.

En la incertidumbre, los manifestantes sobre la avenida Vollmer de Caracas debatían sus teorías sobre lo ocurrido el día anterior y hacían balance sobre la lucha opositora para sacar a Maduro de Miraflores que, para todos los que salieron a las calles este miércoles no laboral, se mantiene firme. “Todavía no sabemos qué ocurrió ayer, pero pase lo que pase seguiremos en la lucha”, decía Joel Parra, estudiante universitario de 27 años. Maritza Pérez, administradora de 47 años, con una gorra que decía “Leopoldo López, presidente”, sostenía que los militares tendieron una trampa a Guaidó con la llamada Operación Libertad y al final no se plegaron a su causa con la intención de perjudicarlo. “Pero el tiro les salió por la culata. No nos rendimos. Yo lucho porque mi hija de 19 años no se vaya del país. Aquí vamos a tener paz”. Carlos Durán, de 60 años y trabajador en una aseguradora, en cambio, ve la rebelión militar del martes como una jugada anticipada de Guaidó para evitar su detención, y que dejó mal parado al Gobierno.

Para Xiomara Pardo, médico de 60 años, los hechos de las últimas horas son un avance más. “Llevamos 20 años con este régimen, no podemos pensar que vamos a salir de él en cuatro meses, Ninguna guerra se gana en una batalla. Con miedo igual salimos a la calle de nuevo”, dijo. La mujer estaba en el grupo que se movilizó desde la zona de Candelaria hasta la iglesia de la Chiquinquirá, a unas 10 cuadras, porque la policía los amenazó con reprimirlos.

En el destino otro piquete, de los muchos que desplegaron por la ciudad, los dispersó con bombas lacrimógenas, aunque pasada la estampida y el humo, la gente retornó. Desde temprano las fuerzas de Maduro replegaron a los que quisieron salir a marchar. La masa de gente que venía del sureste hacia Altamira fue desviada con gases por piquetes de guardias antimotines alrededor de la base militar de La Carlota, epicentro de la batalla del día anterior, que amaneció acordonada. Guillermo López se devolvió en ese punto con su hermano en silla de ruedas. El martes también le tocó respirar los gases picantes de las bombas. “Maduro le tiene miedo a la gente y el único que tiene problemas acá es él. De este gobierno salimos”. El comerciante de 60 años y su grupo intentarían llegar por otro lado a Altamira, el sitio que concentró a la mayoría, donde todavía había restos de la refriega del día anterior.

La manifestación no lució como la marcha más grande que anunciaron desde la oposición, porque gran parte de la gente se quedó en los sitios de salida y no pudo confluir. Guaidó recorrió algunos de los puntos en los que aseguró que una y otra vez se levantará hasta alcanzar su objetivo.

En un miércoles no laboral y de poco tránsito en las vías, resaltaron las tanquetas, convoyes y vehículos militares circulando. También, en el centro de Caracas, los autobuses de ciudades del interior del país, en los que el chavismo movilizó a parte de sus seguidores, milicianos y trabajadores públicos, que ocupaban varias cuadras.