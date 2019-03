En directo | La nueva votación del Brexit en el Parlamento Británico

Retransmisión en directo de la sesión en el Parlamento británico. REUTERS

Si no puede ver el vídeo en directo, pinche aquí.

En el mismo día en que debería haberse consumado el Brexit, este 29 de marzo, el Parlamento británico vive una nueva jornada de agónico debate. Theresa May somete a votación su plan de divorcio del Reino Unido y la Unión Europea in extremis: necesita la aprobación del plan antes de las doce de la medianoche (hora peninsular española) para que Bruselas le permita prorrogar la salida hasta el 22 de mayo. La votación está prevista para las tres y media de la tarde (hora peninsular española).

Desde el Gobierno, May ha recibido el apoyo de Liam Fox, su ministro de Comercio, que ha apremiado a votar en favor del acuerdo hoy y ha alertado de un "miedo real" en el Parlamento de que Brexit no se apruebe jamás. "Esta es de hecho la última oportunidad que tenemos para votar el Brexit tal y como lo entendemos", ha declarado Fox, quien también ha avisado de que si se frustra la salida británica de la UE se podría abrir un "abismo de desconfianza" entre los votantes y los líderes políticos. Refuerza así la tesis de Theresa May, que ha repetido continuamente que ella se debe al resultado del referéndum de junio de 2016: el Reino Unido debe abandonar la Unión.

El apremio del tiempo no parece facilitar a May la mayoría de diputados necesaria para sacar adelante su propuesta, a pesar de que tampoco tuvieron éxito ninguna de las ocho alternativas a la salida votadas el pasado miércoles en el Parlamento. Ni siquiera sirvió la oferta de sacrificio de la primera ministra, que aseguró que dimitiría si con ello se obraba el acuerdo de la cámara para su plan de salida.

De no ser aprobada el plan hoy, el Reino Unido se expone a un Brexit duro, el 12 de abril, o a una prórroga sin límite de la salida, informa Rafa de Miguel.

Durante el debate, el abogado general de Reino Unido Geoffrey Cox, ha afirmado que el Gobierno arbitrará un mecanismo para asegurar que los Comunes serán consultados sobre la siguiente fase de la negociación, la denominada declaración política, que sentará las bases del futuro de las relaciones del Reino Unido y la UE una vez se solvente la cuestiones más apremiante, esto es: el acuerdo de salida. La oferta de Cox ha convencido a un diputado laborista, Gareth Snell, a votar en favor del acuerdo, según la BBC. Snell y otra laborista, Lisa Nandy, han presentado una enmienda que granjeaba al Parlamento un papel destacado en el futuro debate de la declaración política.

Pero eso no significa que haya convencido a otros laboristas. En el debate, la presidenta del Comité parlamentario del Brexit, Hilary Benn, ha dicho que votar solo el acuerdo de salida sin la declaración política, tal y como se plantea hoy, sería como "comprar una casa sin saber dónde vivirás después".

Para conseguir que el presidente de la Cámara admitiera de nuevo a debate el Brexit, este viernes se votará solo el acuerdo de salida (el documento de 585 páginas que contempla el pago de Reino Unido a la UE, los derechos de los británicos en la UE y de los ciudadanos de la UE en el Reino Unido y la cuestión de la frontera entre las dos Irlandas), pero no la declaración política, la parte de Cox ha prometido someter a debate más adelante.