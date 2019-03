La votación para desbloquear el Brexit, en directo

EL PAÍS

Un 57% de los británicos cree que May no es apta para seguir en su cargo. Un 57 % de los británicos cree que Theresa May no tiene la capacidad que se necesita para ser primera ministra del Reino Unido, aunque continúa por delante de sus adversarios políticos en idoneidad en el cargo, según una encuesta difundida este miércoles por la firma Ipsos MORI. El sondeo, realizado del 15 al 19 de marzo entre más de un millar de personas, sitúa a May en su peor nivel de aceptación por parte de los ciudadanos, en coincidencia con su anuncio de que dimitirá si los diputados de su Partido Conservador apoyan su acuerdo del Brexit en el Parlamento. (Efe)