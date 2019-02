Borrell advierte de que España condenaría una intervención militar en Venezuela

"No todas las posiciones están sobre la mesa. Hemos advertido claramente de que no apoyaríamos, y condenaríamos firmemente, cualquier intervención militar extranjera, que esperamos que no se produzca", ha declarado este domingo Josep Borrell en relación con los acontecimientos que se está produciendo en Venezuela, donde el sábado se produjeron graves choques entre las fuerzas de seguridad y la población civil al intentar evitar el chavismo la entrada en el país de ayuda humanitaria por las fronteras con Colombia y Brasil. Al menos cuatro personas murieron y 285 resultaron heridas, muchas de ellas por la acción de grupos parapoliciales de apoyo al líder bolivariano, Nicolás Maduro. El ministro de Asuntos Exteriores de España se encuentra en Egipto para la inauguración de la cumbre entre la Liga Árabe y la Unión Europea.

El presidente interino del país, Juan Guaidó, que ayer sábado se encontraba en Colombia supervisando el intento de paso de productos de primera necesidad en camiones a Venezuela, ha afirmado que "todas las opciones están abiertas" tras el frustrado intento de introducir esa ayuda humanitaria. Guaidó se encuentra en Bogotá, para asistir este lunes a la reunión del Grupo de Lima, en al que se encontrará con los 14 países americanos que lo conforman y el vicepresidente de EE UU, Mike Pence. El presidente interino de Venezuela espera contar con el respaldo de los dirigentes reunidos en la capital colombiana y no ha descartado ninguna opción, como puede ser una intervención militar. Una idea que se ha visto reforzada por las declaraciones del secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, que ha recalcado que "todas las opciones están sobre la mesa" y que Washington "tomará medidas" tras los acontecimientos del sábado. "Los días de Maduro están contados", ha zanjado.

El ministro español de Asuntos Exteriores ha subrayado, por contra, que "la solución en Venezuela no puede provenir más que de una solución democrática pactada entre los venezolanos y de la convocatoria de unas elecciones presidenciales". Asimismo, Borrell ha puntualizado que España está buscando una posición común con sus socios europeos en la cuestión venezolana.

"España juega en este terreno ejerciendo un evidente liderazgo en la Unión Europea, pero jugamos conjuntamente con otros países europeos una posición común", ha afirmado, al agregar que "hay un grupo de contacto de la UE en estos momentos en Caracas".

La crisis política venezolana se acentuó en enero pasado, cuando Guaidó anunció que asumía funciones de presidente encargado de Venezuela tras desconocer el nuevo mandato de Maduro, elegido en unos comicios que, denuncia, fueron fraudulentos.

España y varios países de la Unión Europea han reconocido a Guaidó como "presidente encargado" y han pedido la convocatoria de unas elecciones que ayuden a superar la situación que vive el país.