Venezuela impide la entrada a una delegación de parlamentarios europeos

Una delegación del Parlamento Europeo fue expulsada este domingo de Venezuela poco después de aterrizar en Caracas. El grupo, encabezado por el eurodiputado español Esteban González Pons, había recibido una invitación de la Asamblea Nacional e iba a mantener una reunión con Juan Guaidó, el político que el pasado 23 de enero desafió a Nicolás Maduro al jurar como jefe de Estado interino del país. La mayoría de los países europeos reconocen al también presidente del Parlamento como mandatario legítimo frente al sucesor de Hugo Chávez.

La expulsión de Venezuela de los eurodiputados que iban a reunirse con @jguaido es una afrenta del sátrapa Maduro para que nadie vea el sufrimiento de los venezolanos.España debe liderar las iniciativas que pongan fin a la represión y miseria provocada por el sanguinario dictador pic.twitter.com/ps9ZkXNc6S — Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) 18 de febrero de 2019

"En este momento estamos siendo expulsados de Venezuela. Nos han retenido los pasaportes, no nos han comunicado la razón de la expulsión ni tenemos ningún documento que justifique por qué nos tiran fuera del país", aseguró Pons en un vídeo grabado en el aeropuerto de Maiquetía, que sirve a la capital. "Veníamos a Venezuela con una invitación oficial de la Asamblea Nacional venezolana, que es un órgano reconocido internacionalmente", continuó el vicepresidente del grupo del Partido Popular Europeo (PPE) rodeado de otros dirigentes de esa formación. Le acompañaban la holandesa Esther de Lange, el portugués Paulo Rangel y los españoles José Ignacio Salafranca, Juan Salafranca y Gabriel Mato.

"invitados por un órgano constitucional venezolano, no nos han dejado entrar", enfatizó el europarlamentario. "Somos la primera delegación internacional que iba a visitar al presidente interino Juan Guaidó. No se trata no dejarnos entrar a nosotros sino de no dejar que el presidente interino Juan Guaidó vea a ninguna personalidad de fuera de Venezuela". Cuando un país "cierra las ventanas y apaga las luces es que va a pasar de las palabras a los hechos", mantuvo en referencia al régimen chavista. Antes de despegar rumbo a Caracas, Pons había asegurado que el objetivo del viaje consistía en apoyar y "ayudar desde la Unión Europea" al Parlamento venezolano, que busca "el cese de la usurpación de Maduro, un gobierno de transición y elecciones libres".

Atención,nos han quitado los pasaportes y nos expulsan de Venezuela.Nos están tratando mal y la única explicación que dan es que Maduro no nos quiere aquí. — González Pons (@gonzalezpons) 17 de febrero de 2019

Minutos antes de someterse a los controles de migración, había advertido a través de un mensaje de Twitter de lo que podía suceder. "Acabamos de aterrizar en Venezuela. Durante la escala en Santo Domingo tanto la embajadora de la UE como el de España nos han avisado de que vamos a ser expulsados o retenidos". "Si nos detienen o nos expulsan", siguió, "será la demostración definitiva de que aquí ya se han cerrado todas las ventanas y la UE deberá retirarse de inmediato del grupo de contacto. Y España también". Hace diez días se celebró en Montevideo una reunión alentada inicialmente por México y Uruguay y apoyada por Bruselas para explorar las posibilidades de una mediación entre las partes. Sin embargo, la iniciativa se puso en marcha sin respaldos definidos.

El canciller venezolano, Jorge Arreaza, aseguró que la delegación había sido avisada antes del viaje de que se le impediría la entrada. "Por vías oficiales diplomáticas, las autoridades del Gobierno Bolivariano de Venezuela le notificaron hace varios días al grupo de eurodiputados que pretendía visitar el país con fines conspirativos, que no serían admitidos y se les instó a desistir y evitar así otra provocación".