Así reprime Rusia a quien protesta

La rusa ya no es una sociedad dormida y alérgica a las protestas. Las grandes manifestaciones de 2011 y 2012 contra el fraude electoral no triunfaron. Sin embargo, desde entonces ha ido aumentando el número de marchas, mítines y exhibiciones críticas. Y aunque todavía es magro, se ha ido formando un variado tejido social contestatario; ajeno o no a la política. Organizaciones vecinales, asociaciones ecologistas, en defensa de los animales, por los derechos de las mujeres. Y mientras empieza a despuntar una tímida mirada crítica —que bulle sobre todo en Internet—, también los métodos para combatirla. Las autoridades han puesto en marcha un diverso paquete de leyes que puede usarse para sofocar cualquier tipo de activismo y disidencia. Tanto en las calles como en la Red, el gran agujero que el Kremlin no puede controlar; aunque se empeñe. Normas similares a otras que existen en los países occidentales, como aquellas que persiguen el discurso de odio o el extremismo, pero que son tan amplias que se pueden usar, y de hecho se están usando, para criminalizar a quienes protestan.