La llegada de ayuda humanitaria a Colombia mide la fidelidad de los militares con Maduro

El primer envío de ayuda humanitaria a Venezuela, que se intentará a principios de la semana a través de la frontera con Colombia, supone el primer gran desafío para la estrategia de Juan Guaidó. En menos 15 días, el político ha retado Nicolás Maduro al declararse presidente legítimo del país, ha logrado el respaldo sin matices de buena parte de la comunidad internacional y se ha fijado el objetivo de poner en marcha un proceso de transición. Sin embargo, una condición esencial para el cambio es la complicidad de las fuerzas armadas, que la oposición trata de dividir con la oferta de una ley de amnistía y obligándolas a decidir si permitir el acceso de esas ayudas. La llegada de medicinas y alimentos, una reinvidicación histórica de las fuerzas críticas con el oficialismo, servirá ahora para medir sobre el terreno la fidelidad de los militares con el líder chavista, que aún cuenta con la lealtad de la cúpula.

La Asamblea Nacional anunció este domingo la inminente llegada de insumos con el apoyo de la Asminitración de Donald Trump y el Ejecutivo de Iván Duque. Tras pasar este lunes por Bogotá será almacenada en un centro de acopio de la ciudad fronteriza de Cúcuta, principal vía de entrada de los venezolanos que migran a Colombia en busca de oportunidades. Una vez allí, previsiblemente entre el martes y el miércoles, se producirá el primer intento de abrir un canal humanitario. El diputado opositor José Manuel Olivares adelantó que "en pocas horas" ya estará coordinando la recepción de esa ayuda con USAID, la agencia de cooperación estadounidense, y las autoridades del país vecino. "Desde hace más de 3 años hemos luchado porque las medicinas lleguen a nuestros pacientes. ¡Estamos muy cerca de hacerlo realidad!", proclamó en las redes sociales.

Sin embargo, la operación en sí encierra un pulso. Lo expresó este domingo Miguel Pizarro, otro de los parlamentarios cercanos a Guaidó. "El llamado es a los funcionarios civiles y miembros de las FANB [Fuerza Armada Nacional Bolivariana] a que se pongan del lado de los venezolanos y permitan el ingreso de la ayuda humanitaria que tanto urge a cientos de miles de venezolanos que hoy sufren a causa de la emergencia humanitaria", recalcó al agradecer el esfuerzo de la comunidad internacional.

Este proceso se ha acelerado en los últimos días. Nadie duda de la necesidad de la ayuda humanitaria desde hace meses. La urgencia de la oposición para que llegue en este momento es, no obstante, para aumentar la presión sobre los militares, pues son quienes controlan las fronteras del país y de quienes, en definitiva, dependerá que la ayuda entre o no a Venezuela. El objetivo es forzar que se rompa la cohesión entre los uniformados. Los críticos con Maduro sostienen que gran parte de los mandos medios militares no secundan al líder venezolano, pero que el miedo a represalias ha impedido cualquier ruptura en masa. En el caso de la cúpula militar, la unidad es, hasta el momento, absoluta en torno a la figura de Maduro.

Las primeras cajas llegadas de Estados Unidos contienen medicamentos, suministros quirúrgicos y suplementos nutricionales. Productos prioritarios destinados a "atenter una emergencia sanitaria compleja dirigida a quienes hoy corren riesgo de vida o muerte". “Hay entre 250.000 y 300.000 venezolanos en riesgo de muerte”, aseguró el sábado, durante la última movilización masiva de la oposición, el presidente interino. La encuesta sobre condiciones de vida en Venezuela (Encovi) elaborada por Universidad Católica Andrés Bello y otros organismos señala que ya en 2017, cuando la situación económica no era tan grave y la hiperinflación estaba algo más contenida, casi el 90% de la población vivía por debajo del umbral de la pobreza.

Esa tendencia, imparable, forzó junto a la deriva institucional a más de tres millones de venezolanos, según datos de Naciones Unidas, a abandonar el país. Más de un millón están ahora radicados en Colombia, que tiene un Gobierno radicalmente enfrentado a Maduro, que ya no reconoce como mandatario, y comprometido con el plan de Guaidó y la convocatoria de unas elecciones libres.

Estados Unidos ha puesto en marcha una gran operación, coordinada con Colombia y Brasil, los aliados más beligerantes del presidente interino, para que la ayuda llegue cuanto antes, aunque aún no han especificado los puntos por los que tratarán de hacerla llegar ni la forma, cómo la entregarán ni a quién.

Fuentes diplomáticas de diversos países latinoamericanos y de los sectores más moderados de la oposición temen que esto sirva de pretexto para escalar el conflicto en el ámbito militar, como ha venido insinuandoel asesor de seguridad de Donald Trump, John Boltony el ala dura de la Casa Blanca, que ha insistido en los últimos días -al igual que el propio presidente de EEUU- que cualquier opción militar está sobre la mesa. Este es un aspecto que los sectores críticos con el chavismo más extremistas no ven con malos ojos, pues lo consideran la única forma de que Maduro abandone el poder a corto plazo.