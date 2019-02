Últimas noticias sobre la crisis de Venezuela, en directo

EL PAÍS

El pasado 23 de enero, Nick Samuel Oropeza Borjas recibió tres disparos en una protesta contra Maduro en el barrio Macarao (oeste de Caracas). Uno le perforó el pulmón. En un centro de salud cercano, su mamá lo encontró vivo. Él le dijo que no podía respirar. “Cuando lo vi lo que hice fue regañarlo, decirle que por qué no se había ido a la casa. No me había dado cuenta de que había un pozo de sangre debajo de su camilla”. Por falta de ambulancias, lo llevaron en una camioneta a un hospital. Murió desangrado en el camino. “Mataron a mi hijo y me mataron a mí. Hacíamos todo juntos, estábamos esperando que terminara el bachillerato para irnos a Chile con su hermano que se fue hace tres meses. Nick quería ser gastrónomo”, dice la mujer llena de dolor. Lo cuentan Maolis Castro y Florantonia Singer desde Caracas. (Foto: Raúl Romero)