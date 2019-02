Las principales potencias de la UE legitiman a Guaidó

Siguiendo la fórmula empleada la semana pasada, cuando Francia se pronunció después de que lo hiciera España, el presidente Emmanuel Macron también ha confirmado su apoyo a Juan Guaidó como “presidente encargado” de Venezuela poco después de la declaración realizada por Pedro Sánchez desde la Moncloa. “Francia reconoce a Guaidó como ‘presidente encargado’ para implementar un proceso electoral”, ha declarado Macron a través de un mensaje en Twitter. “Los venezolanos tienen derecho a expresarse libre y democráticamente”, ha subrayado el presidente, informa Silvia Ayuso.

La postura francesa había sido adelantada a primera hora de la mañana por el ministro de Relaciones Exteriores, Jean-Yves Le Drian, quien había explicado en entrevista en la emisora France Inter que, una vez constatado el “rechazo” de Maduro para convocar elecciones presidenciales en el plazo de ocho días que se le dio, Francia considera que Juan Guaidó es “el presidente interino para convocar las elecciones presidenciales indispensables”.

Los Venezolanos tienen el derecho de expresarse libremente y democráticamente. Francia reconoce a @jguaido como "presidente encargado" para implementar un proceso electoral. Apoyamos al Grupo de contacto, creado con la UE, en este período de transición. https://t.co/7cgpdgz7TN — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 4 de febrero de 2019

El jefe de la diplomacia francesa explicó que, a lo largo de la jornada, “consultará” con los socios europeos sobre la manera de “formular esa demanda”, pero dejó clara la intencionalidad: “Constatamos el rechazo de Maduro de celebrar elecciones presidenciales” y “consideramos que hoy, el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, cuya legitimidad está perfectamente reconocida, está habilitado para convocar elecciones presidenciales (…) solo unas elecciones libres permitirán tener democracia”, sostuvo.

El ministro reconoció “dificultades de orden jurídico” para formalizar el reconocimiento de Guaidó en el seno de la Unión Europea, donde no todos los países han apoyado el ultimátum lanzado por España y apoyado por Francia, Alemania y Reino Unido. “La UE como tal no reconoce a los gobiernos ni los Estados. Y otros países, jurídicamente, no reconocen los gobiernos, pero sí reconocen los Estados, como es nuestro caso”, explicó Le Drian. De ahí el énfasis que Francia hace en que el reconocimiento a Guaidó es, exclusivamente, para que pueda convocar nuevas elecciones presidenciales, que Le Drian subrayó son “indispensables”.

Además, Le Drian adelantó que también se tratará la creación del “grupo de contacto que proponemos para acompañar la transición”. El ministro francés subrayó que no se trata de ser “neutros” sino de “acompañar” el proceso de vuelta a la democracia en Venezuela, pero rechazó que se trate de una injerencia.

“No es injerencia porque, desde el momento en que hay una crisis en un país y un llamamiento del presidente de la Asamblea Nacional como Guaidó para apoyarle en el restablecimiento de la democracia, pensamos que tiene que haber elecciones que validen la decisión de los venezolanos. Es una demanda democrática, no otra cosa”, señaló

Cuenta con nuestro pleno apoyo en sus esfuerzos para restablecer la democracia en #Venezuela, que sufre desde hace demasiado tiempo una mala gestión socialista y una ausencia de Estado de derecho. — Sebastian Kurz (@sebastiankurz) 4 de febrero de 2019

El ministro de Exteriores de Reino Unido, Jeremy Hunt, se sumó poco después de las diez de la mañana de este lunes a los reconocimientos de Guaidó como presidente interino de Venezuela a través de su cuenta en la red social Twitter. “Nicolás Maduro no ha convocado elecciones presidenciales en el límite de ocho días que establecimos. Reino Unido, en consonancia con sus aliados europeos, reconoce ahora a @jguaido como presidente constitucional interino hasta que se celebren unas elecciones legítimas. Confiemos en que esta decisión nos acerque al fin de esta crisis humanitaria”, ha escrito Hunt, informa Rafa de Miguel.

El Gobierno británico fue de los primeros en reaccionar con severidad ante la crisis desatada en Venezuela, pero más allá de las duras palabras optó por coordinar su respuesta oficial con el resto de países europeos. Hunt ha hablado en varias ocasiones con Guaidó para expresarle su apoyo. “No estamos considerando la posibilidad de imponer sanciones contra todo el país, porque sufre en estos momentos una crisis humanitaria y no queremos empeorar las cosas. Pero podemos plantear sanciones selectivas contra los cleptócratas que se han enriquecido a sí mismos a costa del resto de la población, que se encuentra en la pobreza. Y esa medida puede ser muy eficaz”, sugirió el ministro británico de Exteriores el pasado jueves en una entrevista a la BBC.

Del mismo modo se pronunciaron los Gobiernos del portugués António Costa, de la canciller alemana Angela Merkel, la ministra de Asuntos Exteriores de Suecia, Margot Wallstrom, y el canciller austriaco, Sebastian Kurz, que hasta ahora había mostrado ciertas reticencias a reconocer al presidente de la Asamblea Nacional. "Cuenta con nuestro pleno apoyo en sus esfuerzos para restablecer la democracia en Venezuela, que sufre desde hace demasiado tiempo una mala gestión socialista y una ausencia de Estado de derecho", ha dicho Kurz en un tuit.

A estos reconocimientos se han unido también Dinamarca y Letonia.