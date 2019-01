La justicia valida la victoria de Tshisekedi en Congo

Felix Tshisekedi será el nuevo presidente de la República Democrática del Congo. Así lo ha confirmado este domingo la máxima autoridad judicial del país, el Tribunal Constitucional, que proclamó los resultados oficiales.

Los nueve jueces del Constitucional tenían la última palabra sobre unas cifras, el porcentaje del 38,5% de votos para Tshisekedi, cuestionadas por la mayor misión de observadores electorales en el país, la CENCO, y por la Unión Africana, que había pedido que se suspendiera el anuncio oficial de los resultados.

Pero no habrá ni revisión ni recuento. El Constitucional ha confirmado los datos facilitados por la Comisión Electoral y su decisión ha sido sancionar la victoria de Tshisekedi tras desestimar los recursos presentados por Martin Fauylu, el candidato que, según otras fuentes, sería el ganador real de los comicios.

“Soy el único presidente legítimo de la República Democrática del Congo”, reaccionó Fayulu. “Por eso, pido al pueblo congoleño que no reconozca a ningún individuo que presuma ilegítimamente de serlo, y que no obedezca sus órdenes”, añadió. Fayulu ha llamado a los congoleños a organizar manifestaciones pacíficas en todo el territorio para defender la "la soberanía" e insta a la comunidad internacional a no reconocer al nuevo Gobierno.

Tshisekedi, de 55 años, se prepara ya para la investidura, a la espera de conocer la reacción del resto de la oposición y de la comunidad internacional. Entretanto, se ha restablecido la conexión a Internet, que estaba cortada desde hacía 20 días. El apagón se produjo recién empezado el recuento de votos de las elecciones, celebradas el pasado 30 de diciembre.

La Unión Africana publicó el jueves un comunicado en el que pedía que se suspendiera la proclamación de los resultados definitivos, debido a las “serias dudas” sobre su “conformidad”, y tenía previsto enviar hoy una delegación de alto nivel a Kinshasa, liderada por el presidente ruandés Paul Kagame. Pero tras el anuncio del Tribunal, anuló la misión.

El relevo del presidente saliente, Joseph Kabila, por Tshisekedi debería ser el primer traspaso de poder pacífico en la República Democrática del Congo desde su independencia. Tras 18 años en el poder, Kabila intentó primero cambiar la Constitución para presentarse a un tercer mandato; después, atrasó durante dos años las elecciones y, finalmente, intentó imponer a su delfín.