May anuncia que el Parlamento británico votará el acuerdo del Brexit a mediados de enero

Theresa May, este lunes en el Parlamento británico.

La primera ministra británica, Theresa May, ha anunciado este lunes que la votación final en el Parlamento de Reino Unido del acuerdo de salida de la UE se producirá la semana del 14 de enero.

May ha comparecido en los Comunes para informar sobre la cumbre europea sobre el Brexit de la semana pasada, cuando los líderes comunitarios descartaron renegociar el acuerdo sobre la salida británica de la Unión Europea (UE), si bien aceptaron hacer "aclaraciones" sobre puntos conflictivos.

Previamente, el Gobierno se había comprometido a someter el pacto a votación parlamentaria antes del 21 de enero, después de suspender un primer voto previsto para el 11 de diciembre, pero la oposición y algunos conservadores presionan para que sea antes de Navidad.

La líder conservadora ha señalado que el debate se retomará la segunda semana de enero a fin de celebrar una votación sobre el tratado la semana siguiente. En su intervención, ha asegurado que, tras las conversaciones mantenidas con Bruselas la semana pasada, confía en que será posible obtener "garantías" sobre la cláusula de seguridad para evitar una frontera física en la isla de Irlanda, uno de los aspectos que más rechazo genera en el Parlamento británico.

El líder de la oposición británica, el laborista Jeremy Corbyn, ha reclamado a la primera ministra, Theresa May, que someta a votación su acuerdo del Brexit en la Cámara esta semana y la ha acusado de someter al país a una "crisis nacional" tras el anuncio de la demora en la votación, que fue cancelada la pasada semana ante el temor de May a que una mayoría del Parlamento rechazara el acuerdo.

"La Cámara debe continuar con la votación y pasar a considerar alternativas realistas", ha dicho Corbyn en el Parlamento". "No puede haber una razón lógica para este rechazo, a menos que, llevando un Gobierno caótico a un nivel todavía superior, la primera ministra no cuente ya con el respaldo del Gabinete", ha señalado el líder laborista. "No hay excusa para retrasarlo más. Hay que votar ya para que podamos salir de esta desastrosa situación", ha manifestado.

El líder opositor recordó además que el Gobierno actual ha sido el primero en ser acusado de desacato al Parlamento por desobedecer el mandato que le dio la Cámara para publicar el acuerdo legal del Brexit en su totalidad.