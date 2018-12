La primera ministra británica, Theresa May, llegó este jueves a Bruselas en busca de ayuda para lograr la ratificación en el Parlamento británico del acuerdo de salida del Reino Unido de la UE. Pero los Veintisiete rechazaron de forma tajante ayudar a May mientras no ofrezca garantías sobre su capacidad para aprobar en la Cámara británica el acuerdo sobre el Brexit que salga de Bruselas. En la segunda jornada del Consejo Europeo, este viernes, May ha afrontado el inicio del día con semblante serio y ha protagonizado un tenso diálogo con el presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, al que ha reprochado que utilizara el término "nebulosa" para acusarla de no hablar claro.