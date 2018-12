Atentado en Estrasburgo, en directo | Ascienden a tres los muertos

EL PAÍS

Laurent Nunez, secretario de Estado del Ministerio del Interior, ha dicho en la emisora France Info: "La motivación terrorista no está establecida. Hay que ser muy prudentes", informa Silvia Ayuso. "Se trata de un individuo conocido por delitos comunes, conocido por muchos delitos pero no ligados al terrorismo, de hecho jamás fue conocido por delitos vinculados al terrorismo. Tiene un expediente judicial importante. Ha estado varias veces en prisión y fue en esa ocasión que se le detectó una radicalización, pero ligada a la práctica religiosa y no a un paso al acto [terrorista]", ha agregado.