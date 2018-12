El milagro de sobrevivir tras el paso de un tren por encima

Rescate del niño que se quedó encajado en las vías en India.

Un bebé de meses yace emparedado entre las vías mientras un tren le pasa por encima ante la agitación de los presentes en el andén de Mathura, en el Estado de Uttar Pradesh, al norte de India. Las imágenes finales muestran al menor llorando en brazos de familiares, que lo soban como a uno de sus numerosos dioses. En otro vídeo, un adulto camina con temeraria tranquilidad por las vías de la estación de Anantapur, al sur del país y donde tiene su sede local la Fundación Vicente Ferrer, ONG española para el desarrollo, cuando la locomotora se pone en movimiento. Desprevenido, el individuo opta por tumbarse bocarriba sobre las vías, brazos en cruz, mientras el tren coge velocidad sobre su cuerpo. La secuencia también termina con el susodicho saliendo milagrosamente a salvo del percance, sacudiéndose la polvorienta camisa blanca.

Los dos sucesos, con finales felices compartidos en las redes sociales, coincidieron en la semana en que se conmemoraba el Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Accidentes de Tráfico, celebrado el pasado lunes 18 de noviembre y que, solo en India, honra a cerca de 150.000 muertos anualmente —15 siniestros mortales por hora—; un país que suma el 12,5% del total de colisiones de vehículos de todo el mundo. A los accidentes en carreteras en India, se unen las decenas de miles de incidentes anuales relacionados con trenes; principal medio de transporte público en un territorio que cuenta con la cuarta red ferroviaria nacional más grande del mundo, usada por unos 23 millones de viajeros diariamente. Concretamente, un informe del Gobierno, del año 2012, describía la muerte de 15.000 pasajeros de tren anuales como una “masacre”.

Cuando no son viajeros que eluden los pasos a nivel y cruzan las vías, como el caso del vídeo, son pasajeros que violan las instrucciones de seguridad. En total, 49.790 personas han perdido la vida por este motivo en India entre 2015 y 2017 pese a que tales conductas están penadas con arresto y multas económicas por la ley de ferrocarriles de India. Pero el hecho de que casi 176.000 personas fuesen detenidas por atravesar las vías del tren, y multadas por un valor total de 4,5 millones de euros, demuestra que se trata de un problema de educación y control por parte de viajeros, conductores y autoridades.

El último accidente de tren grave, hace poco más de un mes, es una muestra de la falta de prudencia por todas las partes. Entonces, las autoridades de la localidad de Amritsar, en el estado septentrional de Punjab, no tuvieron inconveniente en congregar a miles de personas para una celebración en un espacio a las afueras de la ciudad cercano a las vías del tren, desprovisto de barreras o vallas que delimitasen la zona. A la espera de ver el espectáculo de fuegos artificiales, después de quemar la efigie que corona el festival religioso de Dussehra (una de las celebraciones más importantes del calendario hindú), el expreso de Jalandhar-Amritsar arremetió contra la turba que ocupaba las vías, esparciendo cuerpos desmembrados por el lugar y dejando 62 víctimas mortales y un centenar de heridos.

El conductor juró no haber visto a la multitud en la noche, y las autoridades ferroviarias dijeron no estar informadas del evento, pese a que los organizadores llevan celebrándolo en el mismo sitio durante años. Más allá de las responsabilidades puntuales, la asiduidad mensual de los accidentes relacionados con colisión con vehículos que transitaban pasos a nivel o descarrilamientos subraya la ausencia de concienciación. En 1981, siete vagones de un tren se precipitaron desde un puente en el estado de Bihar, matando alrededor de mil pasajeros. Más recientemente, en abril de este año, 13 menores perecieron después de que su autobús escolar fuese arrollado por un tren al cruzar un paso no controlado en el subdesarrollado Estado de Uttar Pradesh.

A consecuencia del último incidente, el Ministerio de Ferrocarriles ha anunciado la construcción de 3.000 kilómetros de vallas de cerca de tres metros en áreas residenciales. Por ejemplo, en la ciudad de Bombay, con un sistema local de trenes que acoge a la mayoría de sus 22 millones de habitantes y con barrios de chabolas levantados a orillas de las vías del tren, los informes indican que las invasiones de los carriles se deben a la ausencia de barricadas y vallas, a los insuficientes puentes a nivel y la negativa de los viajeros a usar estos pasos. Lo que demuestra la necesidad de invertir en educación vial y civismo además de en infraestructuras y el endurecimiento de la ley.