“Queremos saber qué pasó, cómo murieron”

"¡Los encontramos! ¡Al fin nos encontramos, como en una historia de película cuando ya parecía todo terminado, los encontramos!", dice eufórico Luis Tagliapietra. El padre de Alejandro, teniente de corbeta del ARA San Juan, se comunica por teléfono desde la cubierta del Seabed Constructor, el barco de la empresa estadounidense Ocean Infinity que ha localizado al submarino a 900 metros de profundidad, a 500 kilómetros de las costas argentinas.

El hallazgo se dio in extremis, el último día de búsqueda. Justo un año después de que el ARA San Juan se comunicase por última vez con la base naval de Mar del Plata, a la que tenía órdenes de volver tras haber informado de un principio de incendio en las baterías. "Cuando todos daban todo por perdido, nosotros acá no bajamos los brazos nunca. ¡Al fin los encontramos y no puedo parar de llorar", continúa Tagliapietra.

La mayoría de los familiares de los 44 tripulantes del ARA San Juan se enteraron del hallazgo en Mar del Plata, 400 kilómetros al sur de Buenos Aires. Se habían trasladado hasta allí para participar en el homenaje a sus seres queridos por el aniversario de su desaparición. El viernes se disponían a volver a sus casas cuando un nuevo indicio cambió todos los planes. Cerca de la una de la madrugada, la Armada confirmaba que el objeto encontrado era el ARA San Juan. La noticia fue recibida con lágrimas, abrazos y cientos de mensajes telefónicos en una noche insomne y llena de nervios.

La angustia acumulada durante el año de búsqueda saltó por los aires y los unió en un nuevo objetivo: saber qué desencadenó la tragedia y si hubo responsables. "A partir de ahora la prioridad número uno es el reflote del submarino. Estamos todos unidos, nos damos fuerzas para seguir", asegura José Aramayo, padre del maquinista Hugo Aramayo. Según José, Ocean Infinity les ha dicho que es posible rescatar al submarino del fondo del mar. El Gobierno argentino, en cambio, rechaza por ahora esa posibilidad.

"Siento alivio porque encontraron el submarino pero ahora viene lo más difícil qué es saber lo que sucedió y que se haga justicia", asegura Claudio Rodríguez, hermano de Hernán, otro de los submarinistas. Para Rodríguez, lo más importante es abrir una investigación que permita "saber qué pasó, cómo murieron, porque no es lo mismo que hayan muerto enseguida o días después".

El hermano de Hernán viaja hacia Mar del Plata para reunirse con los demás familiares. Los que ya estaban allá dividieron el día entre el hotel en el que están alojados y la base naval. Ahora que han encontrado el submarino no están dispuestos a permitir que sus hijos, esposos, padres y hermanos sean abandonados en el fondo del mar. "Vinimos acá porque de acá salió, y acá es adónde lo tienen que traer", advirtió Andrea Merelles, mujer del suboficial Ricardo Alfaro Rodríguez. "Nos volvieron a mentir", gritó frente a la base, según informaron los medios presentes.

Muchos familiares no ocultan su enojo con Mauricio Macri. El presidente argentino los recibió una única vez durante el año en el que el submarino estuvo desaparecido. En el acto por el aniversario, el pasado jueves, ni siquiera se acercó a saludarlos. Ahora esperan que haga todo lo posible para sacar al ARA San Juan del océano. Sólo así, dicen, podrán saber qué pasó y cerrar el duelo.