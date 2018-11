Ernesto Araújo, el canciller de Bolsonaro que mira a Trump

Cuando el diplomático Ernesto Araújo fue anunciado por el presidente electo de Brasil Jair Bolsonaro como el futuro canciller del país sudamericano, volvió a circular en las redes sociales el texto que le hizo al diplomata de 51 años conocido en el Ministerio de Relaciones Exteriores. El texto se llama Trump y el Occidente. En sus 36 páginas, Araújo hace elogios al presidente de Estados Unidos, a quien ve como un caballero cruzado que pelea para resgatar la identidad del Occidente en el mundo moderno. Para el diplomático, Donald Trump no es el jefe de la principal potencia mundial que toma decisiones desencontradas, arbitrarias o caóticas. Todo lo contrario: Araújo lo ve como alguien que representa “la recuperación del pasado simbólico, de la historia y de la cultura de las naciones occidentales."

El artículo fue publicado en el segundo semestre de 2017 y, según un diplomático consultado por el sítio web UOL, generó un fuerte impacto entre los diplomáticos del Ministerio de Relaciones Exteriores, una estructura marcada por la rígida jerarquía de la carrera y por una tradición de independencia . Araújo se posicionó allí claramente como un trumpista, partidario de la visión altamente nacionalista -y anti globalista- que el presidente de Estados Unidos representa.

Con ese histórico, parece apenas natural que Araújo haya apoyado abiertamente a Jair Bolsonaro durante la campaña, el político que desfruta de ser apodado en el exterior como el "Trump tropical", aunque su crudeza al defender la muerte sumaria de bandidos le vincule mucho más al filipino Rodrigo Duterte. En plena campaña presidencial, el nuevo canciller comenzó a publicar un blog con fuertes críticas al PT de ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (para él el "Partido Terrorista") y elogios a Bolsonaro. En ese blog, por ejemplo, él comparó una de las manifestaciones pro-Bolsonaro en Brasilia a la campaña por las Diretas Já, los movimientos por la vuelta de las elecciones directas en Brasil tras la dictadura (1964-1985). "El movimiento popular por Bolsonaro no se nutre de odio, sino de amor y de esperanza", escribió en aquél entonces.

Araújo es el jefe del departamento de Estados Unidos, Canadá y Asuntos Interamericanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, un rango intermediario del fuertemente jerarquico sistema diplomático brasileño. Fue elegido canciller y dejó para tras a otros diplomáticos que podrían liderar la política exterior brasileña en el Gobierno de Bolsonaro y contribuir para acalmar los ánimos en el sector: en apenas pocas semanas, el presidente electo colecciona algunos roces, incluso con China, el principal parcero económico de Brasil, o con Argentina, el aliado tradicional en el Mercosur, desprestigiado por el nuevo equipo. En los últimos días se han especulado nombres de diplomáticos que eran considerados más moderados, aunque distantes del pensamiento de los gobiernos del PT en ese ministério. El propio vicepresidente electo, el general Hamilton Mourão, había dicho que uno de los posibles ministros era el actual secretario ejecutivo del ministerio, Marcos Galvão.

En ese sentido, la elección de Araújo, no deja de ser una sorpresa. Principalmente por mostrar que, al revés de un nombre menos polémico, Bolsonaro optó por no renunciar a alinear a Brasil al movimiento global de ascenso de la derecha populista liderado por Trump. En el texto de Araujo no hay dudas: aparece la misma pregación contra el "marxismo cultural" que se encuentra en integrantes de la llamada alt-right de EEUU. Es una alineación que comenzó aún antes de que el capitán reformado del Ejército fuese elegido, cuando su hijo, Eduardo Bolsonaro, visitó en Estados Unidos al ex estratega del republicano, Steve Bannon –que ahora anuncia que pretende hacer visitas frecuentes a Brasil.

Esa simbiosis con la Washington de Trump puede salir caro para Brasil, pondera Oliver Stuenkel, de la Fundación Getúlio Vargas. "Una tarea del futura canciller será dejar claro que seguir el ejemplo de Trump y rechazar el orden internacional multilateral será mucho más perjudicial para Brasil de lo que ha sido para Estados Unidos. La razón es sencilla: Washington puede darse a ese lujo. La mayoría de los líderes políticos discrepa del comportamiento de Trump, pero no tiene la opción de no trabajar con él. Brasil tiene mucho menos a ofrecer."

"Interés nacional"

El presidente electo presentó el nuevo canciller en una rueda de prensa este miércoles en Brasilia. En un rápido pronunciamiento, Araújo defendió que el país mantenga "relaciones excelentes" con todos sus socios comerciales. "Antes de todo, es necesario garantizar que este momento extraordinario que Brasil está viviendo, con la elección del presidente Bolsonaro, se traduzca dentro del Ministério de Relaciones Exteriores en una política efectiva, en una política en función del interés nacional, de un Brasil actuante, feliz y, próspero", dijo.

En el texto que publicó el año pasado, Araújo hace una fuerte defensa del nacionalismo y aun esta por verse como eso se cuadra con las intenciones aperturistas y liberalizantes del futuro superministro de Economía de Bolsonaro, Paulo Guedes. "Cada Estado tiene el deber, y no sólo el derecho, de trabajar por su pueblo, el estado sólo se legitima si es nacional, enraizado en una comunidad, y cada persona se desarrolla como miembro", dice, al comentar uno de los discursos del presidente norteamericano.

Araújo hace en el texto un historial de la civilización occidental, que él afirma reunir "lazos de cultura, fe y tradición que nos hacen quienes somos", valores que estarían amenazados por el globalismo y por un abandono de la propia identidad del Occidente, que incluiría, entre otras cosas, el rechazo al concepto del nacionalismo. "Sólo un Dios podría aún salvar a Occidente, un Dios operando por la nación -inclusive y quizás principalmente la nación americana", concluye Araújo en su texto.

Si las palabras no le rinden tantos apoyos en el pragmatismo de las relaciones internacionales, ellas situan a Araujo perfectamente en la guerra cultural impulsionada por los evangélicos que ha ayudado Bolsonaro a llegar al poder. En los pasillos de Itamaraty, el nombre del palacio moderenista sede de la diplomacia en Brasil, hay el temor que el nuevo canciller tan culto sea demasiado introspectivo para resistir a los avances más performáticos de Bolsonaro.