Rusia veta la salida del país del opositor Navalni

Alexéi Navalni, líder de la oposición extraparlamentaria rusa, ha denunciado este martes que las autoridades le han impedido salir del país. Navalni, de 42 años y conocido por sus investigaciones sobre la corrupción de la élite rusa, acudía a Estrasburgo, donde el jueves el Tribunal Europeo de Derechos Humanos hará público el veredicto de su caso contra Rusia. Navalni ha acusado a las autoridades rusas de tener "motivaciones políticas" para detenerle en siete ocasiones entre 2010 y 2014.

Navalni, que se ha convertido en la voz más conocida contra el presidente ruso, Vladimir Putin, denuncia que fue víctima de "arrestos ilegales" y "privaciones arbitrarias de libertad". El año pasado, Estrasburgo ya dictaminó contra Rusia en seis de esos siete arrestos, al considerar que se había vulnerado su derecho a la libertad y a un juicio justo, y condenó a las autoridades a indemnizarle. Rusia ha recurrido.

El opositor afirma que las autoridades no le han dado ninguna razón para impedirle salir del país este martes. Debía tomar un vuelo a Frankfurt (Alemania) para dirigirse después a Estrasburgo (Francia). "Los guardias fronterizos me dijeron que tengo prohibido salir de Rusia. Hay una carta que dice que no puedo salir del territorio, pero no explica por qué", ha dicho Navalni en su cuenta de Twitter.

El documento que entregaron al abogado y opositor en el aeropuerto para informarle de la imposibilidad de salir del país aduce una ley por el que las personas sospechosas o acusadas en un caso criminal no pueden viajar; tampoco las condenadas por un delito hasta la ejecución del castigo. Navalni afirma que aunque tiene "procedimientos ejecutivos pendientes" no tiene multas impagadas, y que hace dos semanas no tuvo ningún problema para salir del país. Afirma que se le impide viajar ahora porque el Kremlin, por cuestiones "simbólicas" y "de principios", no quiere que él asista a la lectura de la sentencia en el Tribunal.

Una resolución favorable de la Gran Cámara del Tribunal Europeo de Derechos Humanos puede ser un enorme espaldarazo para Navalni, a quien el Kremlin presenta habitualmente como un molesto adversario sin apoyo político. El opositor, que lideró las protestas contra Putin en 2011, acumula numerosas estancias en cárceles rusas por organizar manifestaciones no autorizadas. Movilizaciones —algunas para llamar al boicot de las elecciones del pasado marzo, en las que se le impidió concurrir— en las que logró movilizar a miles de personas.

El año pasado, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ya condenó a Rusia a indemnizar a Navalni con casi 20.000 euros en otro caso de 2014, cuando trabajaba en la empresa de cosméticos Yves Rocher. En esa ocasión, los jueces consideraron que la condena de tres años y medio de cárcel al abogado y político por fraude fue "arbitraria y manifiestamente injusta".

Además, el Tribunal de Estrasburgo invalidó por irregularidades de procedimiento otro proceso en su contra, concluido en julio de 2013, por robo y malversación de 16 millones de rublos (casi 210.000 euros al cambio actual), de la empresa maderera Kirovles, cuando Navalni era asesor del gobernador de la provincia, Nikita Belij. Las autoridades rusas volvieron a abrir el proceso después y Navalni fue declarado culpable. Fue esa pena lo que le impidió concurrir a las elecciones del pasado marzo.