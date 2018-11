“El principal objetivo de Rusia es debilitar y dividir a Occidente”

John Sawers (Warwick, Reino Unido, 63 años) fue C entre noviembre de 2009 y noviembre de 2014. Los seguidores de James Bond saben que con esa letra se identificaba al jefe del MI6, el servicio británico de espionaje exterior. "No creo que Bond fuera hoy contratado. La esencia de la inteligencia moderna es el trabajo en equipo, nadie quiere individuos con un ego tan fuerte actuando por su cuenta sobre el terreno", bromea Sawers, quien llegó a ser comparado con el personaje de Ian Fleming por su apariencia atlética y sus maneras suaves. Al frente hoy de una consultora de seguridad para grandes corporaciones, Micro Advice Partners, Sawers —que ha sido diplomático, oficial del servicio de inteligencia y alto funcionario— no duda en afirmar que el Brexit ha sido un error estratégico para Reino Unido.