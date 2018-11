Chris Christie: “Si Trump mantiene el Senado podrá seguir nombrando jueces, que es lo importante”

Pocas personas resumen por sí mismas el cambio radical que ha sufrido el Partido Republicano de Estados Unidos desde el proceso de primarias de 2016. Chris Christie (Newark, 56 años) fue durante sus ocho años como gobernador de Nueva Jersey (2010-2018) uno de los políticos más populares del país, con una reputación de hombre poco ideologizado, capaz de llegar a acuerdos y de ampliar las bases de los republicanos hacia el centro. Dotado de simpatía natural y gran contador de anécdotas, era el futuro del partido. Cuando finalmente se presentó a presidente, fue uno de los primeros en darse cuenta de que Donald Trump era imparable. Christie se retiró, dio su apoyo a Trump, hizo campaña con él y le ayudó en la transición. Después fue descartado para cualquier puesto en el Gobierno. Hoy es analista en televisión y se ha convertido al trumpismo. Christie habló con EL PAÍS durante la feria Politicon en Los Ángeles a finales de octubre.

Christie ve el peligro de desmovilización por unas encuestas que dicen que la derrota de los republicanos en la Cámara baja del Congreso es inevitable. Pero no es la primera vez que todo el mundo se equivoca. “Los medios y las encuestas no deciden las elecciones, las decide la gente”, responde cuando se le pregunta cuál sería su mensaje a los votantes si estuviera en campaña. “Yo recuerdo oír las encuestas en 2016 que me decían que Hillary Clinton iba a conseguir 350 votos electorales. Así que ve y vota por lo que crees, no te dejes influir por las encuestas y lo que dice la televisión. Ve y vota por la gente en la que crees y que representa tus valores y que van a hacer cosas de las que te sientas orgulloso. Eso es lo que les diría a los republicanos. Que no os dé vergüenza ser quien sois, que no os disuadan por lo que oís en la televisión”.

Los demócratas necesitan 23 escaños para tomar el control de la Cámara de Representantes y las encuestas dicen que los republicanos de los estados en los que ganó Clinton van a sufrir. “Los datos dicen que en total, si miras los 435 escaños, los demócratas llevan una ventaja de 11 puntos”, reconoce Christie. “Pero si te fijas en los 66 escaños que pueden cambiar, la ventaja es de 1 punto. Así que eso me da muchas esperanzas. En los sitios donde las carreras están en disputa nuestra gente está con energía”.

En el Senado, sin embargo, los demócratas están a la defensiva y no está claro que el empuje que reflejan las encuestas pudiera traducirse en una mayoría. Necesitan ganar dos escaños netos. Es perfectamente posible la victoria en Nevada y Arizona, pueden perder entre dos y tres en otros sitios, lo que dejaría las cosas como están. “Creo que ya no queda nadie que diga que los demócratas pueden ganar la mayoría. Creo que los republicanos van a mantener el Senado y probablemente aumentar su mayoría en uno o dos escaños”, pronostica Christie.

Christie resta dramatismo a esta situación y no descarta que incluso pudieran aprobarse leyes de consenso. “Creo que el presidente puede llegar a acuerdos con cualquiera. Si los demócratas consiguen la Cámara de Representantes, creo que el presidente tratará de llegar a acuerdos con ellos que sean coherentes con su filosofía de gobierno. Igual tiene que renunciar a más cosas que ahora para pactar, pero creo que ve intentar hacerlo”.

Lo importante es que el Senado siga siendo republicano. Esto permitirá a Trump aguantar sin demasiadas complicaciones dos años, especialmente cuando el país va a entrar en el ciclo electoral presidencial dentro de apenas seis meses. Christie es claro sobre el pacto de intereses que existe entre los republicanos y Trump. “Si retiene el Senado, seguirá haciendo lo que creo que es lo más importante que está haciendo que es poner jueces conservadores en los juzgados en todos los niveles. Eso no cambiará mientras los republicanos mantengan el control del Senado”.

El futuro que ve Christie para los próximos dos años, por tanto, es el de un presidente protegido por el Senado, ignorando en lo que pueda a los demócratas de la Cámara y camino a la reelección. La investigación del fiscal Robert Mueller sobre la injerencia rusa en las elecciones, dice “se habrá terminado a final de año y no tendrá efectos en la segunda parte de la presidencia”. En su opinión “no hay ninguna prueba de que la campaña cooperara con los rusos, así que sin eso, que es lo que tenía que investigar Mueller, esto acabará antes de fin de año”.

Nada de lo que ha hecho o dicho Donald Trump como presidente parece capaz de hacer dudar a Christie de su apoyo. Si Trump decide presentarse de nuevo en 2020, estará ahí para apoyarlo, dice. “Seguro”.