Las cuentas pendientes del mafioso Bulger

Por el momento hay dos sospechosos de la muerte de Bulger, según la información que se ha filtrado, aunque su identidad no ha sido confirmada públicamente por el FBI. El primero es Fotios Freddy Geas, un sicario de la mafia que cumple condena en la prisión de Virginia Occidental, según informa Associated Press, citando a un exfuncionario de la cárcel cercano a la investigación. Geas, quien habría actuado acompañado de otro recluso, es famoso por repudiar a los soplones de la mafia, justamente lo que era Bulger. El segundo sospechoso es Paul J. DeCologero, de 44 años, informa The Boston Globe. DeCologero era miembro de una familia de la mafia liderada por su tío y operativa en la costa norte de Massachusetts llamada Tripulación DeCologero.